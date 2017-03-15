16:11, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Etiyopya'da kabile savaÅŸlarÄ±nda 28 Ã¶lÃ¼





EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EtiyopyalÄ± yetkililer, GÃ¼ney SudanlÄ± Murle kabilesinin Gambella bÃ¶lgesinde 28 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 43 Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Etiyopya'ya baÄŸlÄ± Gambella BÃ¶lgesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Chol Channy, GÃ¼ney SudanlÄ± Murle kabilesinden yaklaÅŸÄ±k bin silahlÄ± kiÅŸinin 10-12 Mart tarihlerinde bÃ¶lgede saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti. Channy, saldÄ±rÄ±larda 28 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 43 Ã§ocuÄŸun da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu arada GÃ¼ney Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mawien Makol Arik, bÃ¶lgedeki saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda bilgi sahibi olduklarÄ±nÄ±, Etiyopya askeri birliklerinin saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in GÃ¼ney Sudan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mediÄŸini ifade etti. Nisan ayÄ±nda yaÅŸanan benzer bir olayda 208 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 125 Ã§ocuk kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶lgede EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda uzun sÃ¼redir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±yor, birbirlerinin hayvanlarÄ±na el koyan kabileler, Ã§ocuklarÄ± da Ã§oban olarak kullanmak Ã¼zere kaÃ§Ä±rÄ±yor. Gambella'da GÃ¼ney Sudan'daki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§an 300 bin mÃ¼lteci bulunuyor.

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