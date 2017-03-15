Etiyopya'da kabile savaÅŸlarÄ±nda 28 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
EtiyopyalÄ± yetkililer, GÃ¼ney SudanlÄ± Murle kabilesinin Gambella bÃ¶lgesinde 28 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 43 Ã§ocuÄŸu kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Etiyopya'ya baÄŸlÄ± Gambella BÃ¶lgesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Chol Channy, GÃ¼ney SudanlÄ± Murle kabilesinden yaklaÅŸÄ±k bin silahlÄ± kiÅŸinin 10-12 Mart tarihlerinde bÃ¶lgede saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti.
Channy, saldÄ±rÄ±larda 28 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 43 Ã§ocuÄŸun da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu arada GÃ¼ney Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mawien Makol Arik, bÃ¶lgedeki saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda bilgi sahibi olduklarÄ±nÄ±, Etiyopya askeri birliklerinin saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in GÃ¼ney Sudan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mediÄŸini ifade etti.
Nisan ayÄ±nda yaÅŸanan benzer bir olayda 208 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 125 Ã§ocuk kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BÃ¶lgede EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda uzun sÃ¼redir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±yor, birbirlerinin hayvanlarÄ±na el koyan kabileler, Ã§ocuklarÄ± da Ã§oban olarak kullanmak Ã¼zere kaÃ§Ä±rÄ±yor.
Gambella'da GÃ¼ney Sudan'daki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§an 300 bin mÃ¼lteci bulunuyor.
Amerika'nÄ±n Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™nin, Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n uluslararasÄ± partnerlerle koordineli bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.
Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BaÅŸkent Trablus'ta yayÄ±n yapan En-Nebe uydu kanalÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ä°daresi BaÅŸkanÄ± PaÅŸazade, "OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terÃ¶r, insan kÄ±yÄ±mÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n imhasÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kÃ¼resel facialardÄ±r." dedi.
Rejim medyasÄ± Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°rlanda, LÃ¼ksemburg'u finans sektÃ¶rÃ¼nde rekabet kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Avrupa BirliÄŸi Komisyonu'na ÅŸikayet etti
Ukrayna, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kontrolÃ¼ndeki Donbas'tan nakliye geÃ§iÅŸlerini durdurdu
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Astana'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu toplantÄ±da, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ran'Ä±n da resmen ateÅŸkesin garantÃ¶rÃ¼ olmasÄ±na karar verildi
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