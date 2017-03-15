16:21, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Rotterdam artÄ±k 'KardeÅŸ' deÄŸil





Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼k Åžehir Belediyesi Meclisi Rotterdam ile Ä°stanbul arasÄ±ndaki kardeÅŸ ÅŸehir anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentiyle imzalanan "KardeÅŸ Åžehir" protokolÃ¼nÃ¼ oy birliÄŸiyle iptal etti.

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