Rotterdam artÄ±k 'KardeÅŸ' deÄŸil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentiyle imzalanan "KardeÅŸ Åžehir" protokolÃ¼nÃ¼ oy birliÄŸiyle iptal etti.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼k Åžehir Belediyesi Meclisi Rotterdam ile Ä°stanbul arasÄ±ndaki kardeÅŸ ÅŸehir anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti
TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak
Almanya ve Hollanda liderlerini kÄ±nayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupaâ€™nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den belirleniyor. Bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler" dedi
Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyonda Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in kullanÄ±lan 14 noktada tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±
ALES ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in adaylar bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar baÅŸvurabilecek
Eruh ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 antitank roketatar ele geÃ§irildi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gabon uyruklu 42 kiÅŸi YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edilecek
Kayseri'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda meslekten ihraÃ§ edilen 20 polis yakalandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu akÅŸam GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili ile bir araya gelecek
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 16 kiÅŸiden aralarÄ±nda Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Bilici'nin de bulunduÄŸu 12'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
RTÃœK, evlilik programlarÄ±ndaki ihlaller nedeniyle 6 kanala, reklam gelirinin yÃ¼zde 2'si oranÄ±nda "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ" para cezasÄ± verdi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sandÄ±k kurulacak Ã¼lkelere Irak, Singapur ve LÃ¼ksemburg da eklendi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, AB Adalet DivanÄ±'nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±na iliÅŸkin "IrkÃ§Ä±lÄ±k Ä°slamofobi gibi aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k hastalÄ±klarÄ±na kimi insanlar yakalanabilir ama adaleti ayakta tutmak ve yaÅŸatmakla gÃ¶revli mahkemelerin yakalanmasÄ± adaletin kÄ±yametidir" dedi