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17:06, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
16:32, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye ve Hollanda'ya "hÄ±zlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°ngiltere'den TÃ¼rkiye ve Hollanda'ya

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki gerginliÄŸe iliÅŸkin taraflara hÄ±zla Ã§Ã¶zÃ¼me varmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, dÃ¼zenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n brifinginde bir soru Ã¼zerine, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." dedi.

SÃ¶zcÃ¼, TÃ¼rk siyasetÃ§ilerin Ä°ngiltere'de bir miting dÃ¼zenleme talebinde bulunmasÄ± halinde kendi tutumlarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine de, "BildiÄŸim kadarÄ±yla bu tÃ¼r bir talep tarafÄ±mÄ±za ulaÅŸmadÄ±. AÃ§Ä±ktÄ±r ki (TÃ¼rkiye'den talep gelirse) bunu deÄŸerlendiririz." cevabÄ±nÄ± verdi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, haftasonunda bu konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bence son derece Ã¼zÃ¼cÃ¼. Her iki Ã¼lke de NATO Ã¼lkesi ve bizim bÃ¼yÃ¼k dostlarÄ±mÄ±z. MevkidaÅŸÄ±m MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸimdi beni aradÄ±. Kendisine Ã§ok net bir ÅŸekilde eÄŸer gelip benimle Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yemek isterse kendisini durduracak hiÃ§bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledim fakat tabii biz bunun iki Ã¼lkenin arasÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda Ã§Ã¶zÃ¼lmesini umuyoruz." demiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere tÃ¼rkiye tÃ¼rkiye hollanda
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