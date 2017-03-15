16:39, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'e ait insansÄ±z hava aracÄ± Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼





Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Devlet Radyosu'nun haberine gÃ¶re, Gazze Ã¼zerinde uÃ§an Ä°srail'e ait "Sky Lark" tipi bir Ä°HA dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail ordusundan ÅŸimdiye kadar herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, radyonun haberinde soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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