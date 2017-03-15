16:50, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kenya'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 9 Ã¶lÃ¼





Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya'da bir kÃ¶yÃ¼ basan silahlÄ± saldÄ±rganlarÄ±n, 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ulusal basÄ±nda yer alan haberlerde, Kenya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Baringo eyaletinde bir kÃ¶yÃ¼ basan silahlÄ± saldÄ±rganlarÄ±n, 5 kadÄ±nla 4 Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve onlarca evi ateÅŸe verdiÄŸi belirtildi. SaldÄ±rganlarÄ±n, Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§arak bÃ¶lgedeki okulun bahÃ§esine sÄ±ÄŸÄ±nan, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n olduÄŸu onlarca kiÅŸinin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Kenya'da uzun sÃ¼redir yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k sebebiyle gÃ¶Ã§erlerle yerli halk arasÄ±nda su ve otlak yÃ¼zÃ¼nden sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±kÄ±yor. KÃ¶yleri basan silahlÄ± kiÅŸiler, hayvanlarÄ± Ã§alarak kÃ¶ylÃ¼leri Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Kenya hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkenin 23 bÃ¶lgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla kiÅŸiyi etkileyen ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle 10 Åžubat'ta "ulusal afet" ilan etmiÅŸti. AynÄ± bÃ¶lgede son olarak salÄ± gÃ¼nÃ¼, Pokot kabilesinden 2 kadÄ±nÄ±n cesedi bulunmuÅŸtu. Kabileler arasÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede geÃ§en hafta en az 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ duyurulmuÅŸtu. Kenya hÃ¼kÃ¼meti, aralarÄ±nda Baringo, Elgeyo Marakwet ve Laikipia eyaletlerinin de bulunduÄŸu birÃ§ok yeri tehlikeli bÃ¶lge ilan etmiÅŸ, bÃ¶lgeye 400'Ã¼n Ã¼zerinde aÄŸÄ±r silahlÄ± birlik gÃ¶ndererek operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan Kenya Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± William Ruto'nun "vur emriyle" baÅŸlatÄ±lan operasyonun Ã¼zerinden 3 hafta geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bÃ¶lgeden Ã¶lÃ¼m haberleri gelmeye devam ediyor. Mart ayÄ±ndan bu yana sularÄ±n durulmadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede ÅŸu ana kadar en az 50 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, kÃ¶ylÃ¼lere ait 10 bin hayvanÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 6 bin kiÅŸinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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