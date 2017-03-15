16:59, 15 Mart 2017 Çarşamba

Amerika’nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika’nın Kosova Büyükelçisi Greg Delawie, kanun değişiklikleri sayesinde Kosova ordusunun kurulması durumunda, Kosova otoritelerini karşılaşacakları sonuçlar konusunda uyardı.

Delawie, Kosova’nın orduya sahip olmasında Amerika Birleşik Devletleri’nin uzun bir süre çalışmalarda bulunduğunu, ancak bunun anayasa değişiklikleri ve Kosova’daki tüm topluluklarla sürdürülecek istişareler sayesinde yapılmasından yana olduğunu söyledi.

Amerikalı diplomat, Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin KGG-ne ait yasa tasarısıyla ilgili yaptığı önerisiyle şaşırttığını, dolayısıyla KGG’ün mevcut kapasitelerine yönelik ABD'nin desteğini göz önünde bulundurarak bu hamleden sonra kendisinin hayal kırıklığı yaşadığını ileri sürdü.

Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin, Kosova ordusuna dönüşümün uluslararası partnerlerle koordineli bir şekilde yapıldığına dair açıklamalarını da yalanladı.

Amerika’nın Kosova Büyükelçisi Greg Delawie, “Süreçle ilgili yaşananlar bizim tahmin ettiğimiz gibi değil” diyerek, yakın bir geçmişte Kosova Hükümeti yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde bu konuların ele alınmadığını belirtti.