Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:06, 15 Mart 2017 Çarşamba
Balkanlar
16:59, 15 Mart 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Amerika’nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı
Amerika’nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı

Amerika'nın Kosova Büyükelçisi Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin, Kosova ordusuna dönüşümün uluslararası partnerlerle koordineli bir şekilde yapıldığına dair açıklamalarını da yalanladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika’nın Kosova Büyükelçisi Greg Delawie, kanun değişiklikleri sayesinde Kosova ordusunun kurulması durumunda, Kosova otoritelerini karşılaşacakları sonuçlar konusunda uyardı.

Delawie, Kosova’nın orduya sahip olmasında Amerika Birleşik Devletleri’nin uzun bir süre çalışmalarda bulunduğunu, ancak bunun anayasa değişiklikleri ve Kosova’daki tüm topluluklarla sürdürülecek istişareler sayesinde yapılmasından yana olduğunu söyledi.

Amerikalı diplomat, Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin KGG-ne ait yasa tasarısıyla ilgili yaptığı önerisiyle şaşırttığını, dolayısıyla KGG’ün mevcut kapasitelerine yönelik ABD'nin desteğini göz önünde bulundurarak bu hamleden sonra kendisinin hayal kırıklığı yaşadığını ileri sürdü.

Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin, Kosova ordusuna dönüşümün uluslararası partnerlerle koordineli bir şekilde yapıldığına dair açıklamalarını da yalanladı.

Amerika’nın Kosova Büyükelçisi Greg Delawie, “Süreçle ilgili yaşananlar bizim tahmin ettiğimiz gibi değil” diyerek, yakın bir geçmişte Kosova Hükümeti yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde bu konuların ele alınmadığını belirtti.



İlgili Konular kosova ordu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Amerika nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı
Amerika’nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı

Amerika'nın Kosova Büyükelçisi Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin, Kosova ordusuna dönüşümün uluslararası partnerlerle koordineli bir şekilde yapıldığına dair açıklamalarını da yalanladı.
Kenya'da silahlı saldırı 9 ölü
Kenya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Baringo eyaletindeki saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze'de düştü
İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze'de düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'de düştüğü bildirildi.
İngiltere'den Türkiye ve Hollanda'ya quot hızlı çözüm quot çağrısı
İngiltere'den Türkiye ve Hollanda'ya "hızlı çözüm" çağrısı

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, "Her iki tarafa da bu konuya hızlıca çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi
Etiyopya'da kabile savaşlarında 28 ölü
Etiyopya'da kabile savaşlarında 28 ölü

Etiyopyalı ve Güney Sudanlı kabileler arasında meydana gelen şiddet olaylarında 28 kişi öldü
Libya'da uydu kanalına saldırı
Libya'da uydu kanalına saldırı

Başkent Trablus'ta yayın yapan En-Nebe uydu kanalına saldırı düzenlendi
Kafkas Müslümanlarından İslam dünyasına çağrı
Kafkas Müslümanlarından İslam dünyasına çağrı

Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade, "Ortadoğu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terör, insan kıyımı, kültürel varlıkların imhası, İslam dünyasında dayanışmanın olmaması nedeniyle yaşanan küresel facialardır." dedi.
Şam adliyesinde patlama 25 ölü
Şam adliyesinde patlama: 25 ölü

Rejim medyası Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi öldü
Brexit pastası İrlanda ve Lüksemburg'u birbirine düşürdü
Brexit pastası İrlanda ve Lüksemburg'u birbirine düşürdü

İrlanda, Lüksemburg'u finans sektöründe rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet etti
Ukrayna Donbas'a ulaşıma kapattı
Ukrayna, Donbas'a ulaşıma kapattı

Ukrayna, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'tan nakliye geçişlerini durdurdu
PYD Arap ve Türkmenleri göçe zorluyor
PYD, Arap ve Türkmenleri göçe zorluyor

Suriye'de Rakka kentinin kuzey kesimlerini ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava desteğiyle DEAŞ'tan alan PKK'nın Suriye uzantısı PYD, bölgedeki Arap ve Türkmenleri göçe zorluyor
Suriye konulu Astana 3 zirvesinde İran kararı
Suriye konulu Astana 3 zirvesinde İran kararı

Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi
İsrail de quot Yahudi kimliği eleştirisine quot yasak
İsrail’de "Yahudi kimliği eleştirisine" yasak

Parlamentoda yapılan oylamada, İsrail’in Yahudi kimliğine ve var olma hakkına yönelik eleştirilere yasak getiren yasa tasarısı onaylandı
Şubatta küresel petrol arzı arttı
Şubatta küresel petrol arzı arttı

Küresel petrol arzı şubat ayında bir önceki aya kıyasla günlük 260 bin varil artarak 96 milyon 520 bin varile yükseldi
Esed güçleri İdlib'i vakum bombasıyla vurdu 11 ölü
Esed güçleri İdlib'i vakum bombasıyla vurdu: 11 ölü

Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi
Yemen'deki hava saldırısında 12 kişi öldü
Yemen'deki hava saldırısında 12 kişi öldü

Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda, koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu Husilerden 12 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Thaçi, istifa ile tehdit etti
Thaçi istifa ile tehdit etti

Kosova ordusunu kuruyor
Kosova ordusunu kuruyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 