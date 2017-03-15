17:14, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Tunus'ta genÃ§lere istihdam programÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta hÃ¼kÃ¼metin iÅŸsizliÄŸe Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla "Onur SÃ¶zleÅŸmesi" adÄ± verilen bir programÄ± uygulamaya koyduÄŸu bildirildi.

Ä°stihdam Ve Meslek Edindirme BakanÄ± Ä°mad Hammami, baÅŸkent Tunus'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ã¼lke genelinde 50 bin gence iÅŸ imkanÄ± saÄŸlanmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi Onur SÃ¶zleÅŸmesi adlÄ± programÄ±n bugÃ¼n itibariyle uygulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

SÃ¶z konusu programa gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n aylÄ±k 275 dolar (600 dinar) tutarÄ±ndaki maaÅŸÄ±nÄ±n 185 dolarÄ± ve sigorta giderlerinin devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Hammani, bu ÅŸekilde iÅŸletme sahiplerinin bir Ã§alÄ±ÅŸan iÃ§in sadece 90 dolar Ã¶deyeceÄŸini ifade etti.

Hammami, bu yÄ±l iÃ§inde her 24 vilayetten bin 42 kiÅŸinin faydalanacaÄŸÄ± programÄ±n, iki yÄ±l sÃ¼rmesinin ve bu sÃ¼reÃ§te 50 bin gencin istihdam edilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tunus Ä°stihdam Ve Meslek Edindirme BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizlik sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in bir sÃ¼redir 50 bin gence Ã§eÅŸitli alanlarda mesleki eÄŸitim kurslarÄ± veriyor.