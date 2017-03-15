17:27, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkisyan Moskova'da





Putin, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yatÄ±rÄ±m ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä± kabul etti. Kremlin SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan konuÅŸan Putin, Sarkisyan ile iki Ã¼lke iliÅŸkilerini detaylÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bÃ¶lgesel konularda fikir alÄ±ÅŸ veriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Putin, Rusya'nÄ±n Ermenistan ekonomisine yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 3 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu Ã¼lkede Rusya sermayeli yaklaÅŸÄ±k 2 bin ÅŸirketin faaliyet gÃ¶sterdiÄŸini dile getirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunun da gÃ¼ndeme geldiÄŸini ifade eden Putin, Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± kabul edilebilir bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf ettiÄŸini kaydetti. Sarkisyan da DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde askeri gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l sÃ¼rece zarar vereceÄŸini sÃ¶yledi.

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