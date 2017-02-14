17:42, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'den Filistin-Ä°srail iliÅŸkilerine barÄ±ÅŸ mÃ¼zakeresi





Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunda ciddi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD'nin, Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda ciddi barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, dÃ¼n, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sorumlu Ã¶zel temsilcisi Jason Greenblatt ile Ramallah'taki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada Abbas'Ä±n, Greenblatt'a Filistin konusu, barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri, halkÄ±n gÃ¼ndelik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±,Yahudi yerleÅŸim birimleri sorunu ve KudÃ¼s'Ã¼n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dair izahatlarda bulunduÄŸu belirtildi. Trump yÃ¶netimi tarafÄ±ndan iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me olumlu bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, "ABD ile Filistin arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, Washington'un Mahmud Abbas'Ä± barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde ortak gÃ¶rdÃ¼klerinin bir gÃ¶stergesidir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. BakanlÄ±k, ABD'nin Filistin yÃ¶netimiyle olan duruÅŸunu memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle nisan 2014'te durmuÅŸtu.

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