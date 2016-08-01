18:10, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KPSS'nin 420 ÅŸÃ¼phelisine daha ayrÄ± ayrÄ± dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesindeÂ sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±naÂ iliÅŸkinÂ 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianamedÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, KPSS'ye iliÅŸkin daha Ã¶nce toplam 583 sanÄ±klÄ± 7 ayrÄ± dava aÃ§an Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bu defa her ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ayrÄ± iddianame dÃ¼zenledi.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamelerde ÅŸÃ¼phelilere, daha Ã¶nce aynÄ± suÃ§lamalarla aÃ§Ä±lan davalarda olduÄŸu gibi "FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yesi olmak", "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± zararÄ±na zincirleme dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltildi.

Ä°ddianameler, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Bu mahkeme, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 7 ayrÄ± davada 583 sanÄ±ÄŸÄ± yargÄ±lÄ±yordu. Son gÃ¶nderilen iddianamelerin tamamÄ±nÄ±n kabulÃ¼ halinde 2010 KPSS ile baÄŸlantÄ±lÄ± iddianame sayÄ±sÄ± 427, ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ± ise bin 3'e yÃ¼kselecek. ÅžÃ¼pheliler de 14 yÄ±l 9'ar aydan 36'ÅŸar yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanacak.

Ä°ddianamelerde, KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha Ã¶nce hazÄ±rlanan iddianameler anÄ±msatÄ±larak, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES ve 2013'teki YDS sorularÄ±nÄ±n, FETÃ– mensuplarÄ±nca ele geÃ§irildiÄŸine yer verildi.

SÄ±nav sorularÄ±nÄ±n kamu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, kamu kurumunun tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸine ait ve muhataplarÄ± iÃ§in menfaat niteliÄŸinde kamu malÄ± sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, sorularÄ±n sÄ±nava kadar aÃ§Ä±klanmasÄ±, paylaÅŸÄ±lmasÄ±, kullanÄ±lmasÄ± yasaklanan gizli bilgiler olduÄŸu ve ekonomik deÄŸer taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SorularÄ± sÄ±navdan Ã¶nce Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ olarak elde eden adaylarÄ±n kamuya ait malÄ± kamuyu aldatarak ve haksÄ±z ÅŸekilde edinerek kullandÄ±klarÄ± ve haksÄ±z baÅŸarÄ± elde ettikleri kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda Ã–SYM'nin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruÅŸ zarara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

KPSS soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunun anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, iptal edilen 2010 KPSS EÄŸitim Bilimleri Testi'nin tekrar sÄ±navÄ±na giren 2 bin 52 adaydan 35'inin puanlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na, 18'inin aynÄ± puanlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na, bin 999'unun ise puanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edildi.

Tekrarlanan ve daha kolay olduÄŸu belirtilen ikinci sÄ±navda adaylarÄ±n yÃ¼zde 97,4'Ã¼nÃ¼n puanlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin normal olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, bu doÄŸrultuda ÅŸÃ¼phelilerin ilk sÄ±navda aldÄ±klarÄ± yÃ¼ksek puanlarÄ±n baÅŸka etkenlerden kaynaklanabileceÄŸine yÃ¶nelik "gÃ¼Ã§lÃ¼ kanaat oluÅŸtuÄŸu" ve adaylarÄ±n sÄ±nav sorularÄ±nÄ± cevaplamalarÄ±nda kendi yeteneklerinden baÅŸka faktÃ¶rlerin etkili olduÄŸu belirtildi.

Ä°ddianamelerde, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerde FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock bulunduÄŸu ifade edildi.

Bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼phelinin ise "Bank AsyayÄ± kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dÃ¶nemde, buradaki mevduatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸu kaydedildi.

DÄ°ÄžER KPSS DAVALARI

KPSS'ye iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ilki 23 Mart 2015'te olmak Ã¼zere bugÃ¼ne kadar 10 operasyon dÃ¼zenlendi.

SavcÄ± YÃ¼cel Erkman, ilk davayÄ± 230 kiÅŸi hakkÄ±nda 25 AralÄ±k 2015'te aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddianamede, sÄ±navdan Ã¶nce sorularÄ±n FETÃ–'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Ankara Turgut Ã–zal DÃ¼ÅŸÃ¼nce ve Hamle DerneÄŸi gÃ¶revlisi Berat KoÅŸucu tarafÄ±ndan, SÃ¼leyman Mustafa Ä°nanÄ±cÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla YalvaÃ§'taki sanÄ±k Baki SaÃ§Ä±'ya e-postayla gÃ¶nderildiÄŸine dair deliller Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada "Ã¶rgÃ¼t" baÄŸÄ±na da ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

KPSS soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±ndaki ikinci davada 51 sanÄ±ÄŸa aynÄ± suÃ§lamalar yÃ¶neltilmiÅŸti. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ davada ise Ã–SYM'nin soru hazÄ±rlama biriminde gÃ¶revli 3 kiÅŸi sanÄ±k olarak gÃ¶sterilmiÅŸti.

KPSS'ye iliÅŸkin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ davada 100, beÅŸinci davada 91, altÄ±ncÄ± davada 3 sanÄ±k, geÃ§en ay aÃ§Ä±lan yedinci davada da 102'si asker eÅŸi 105 sanÄ±k bulunuyor.

KPSS P10 puan tÃ¼rÃ¼ndeki yaklaÅŸÄ±k 3 bin ÅŸÃ¼phelinin 488'inin asker ve asker eÅŸi, 96'sÄ±nÄ±n polis ve polis eÅŸi olduÄŸu belirlenmiÅŸti. FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a suikaste giden askerlerden 7'sinin eÅŸinin 2010 KPSS'nin ÅŸÃ¼phelileri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.

Yine, darbecilerin "sÄ±kÄ±yÃ¶netim direktifi" ekinde yer alan atama listesinde sÃ¶zde "Ankara sÄ±kÄ±yÃ¶netim askeri savcÄ±sÄ±" olarak atanan Mehmet OÄŸuz AkkuÅŸ'un eÅŸi ile darbe giriÅŸimine etkin katÄ±lan askerlerin baÄŸlÄ± olduklarÄ± Ã¶rgÃ¼t "abi"leri de ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda bulunuyor.

P3 puan tÃ¼rÃ¼ndeki yaklaÅŸÄ±k 10 bin ÅŸÃ¼phelinin de 413'Ã¼nÃ¼n asker ve asker eÅŸi, 347'sinin polis ve polis eÅŸi, 60'Ä±nÄ±n hakim ve savcÄ±, 42'sinin hakim ve savcÄ± eÅŸi, 74'Ã¼nÃ¼n kaymakam, 7'sinin kaymakam eÅŸi olduÄŸu tespit edilmiÅŸti.

KPSS'de usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve FETÃ–'nÃ¼n "Mahrem Ä°mamÄ±" olduÄŸu belirlenen bir ÅŸÃ¼pheli ifadesinde, "2010 KPSS'de yapÄ±lan usulsÃ¼zlÃ¼klerin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±, 'Mahrem Hizmetler' olarak adlandÄ±rÄ±lan askeri ve bÃ¼rokratik kurumlardan sorumlu abiler ve imamlarÄ±n cemaat kurumlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda meslek sahibi olmalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± ile birlikte askeriyedeki ve bÃ¼rokrasideki cemaatÃ§ilerin eÅŸlerinin meslek sahibi olmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±dÄ±r." demiÅŸti.

SavcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

KPSS soruÅŸturmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± YÃ¼cel Erkman, dÃ¼n yayÄ±mlanan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni iÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle Genel SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nda gÃ¶revlendirildi. Erkman, 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k soruÅŸturmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼niversite giriÅŸ sÄ±navlarÄ±, askeri lise sÄ±navlarÄ±, hakimlik, polis akademisi, astsubaylÄ±k, kurmaylÄ±k, komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, polis meslek yÃ¼ksek okulu, KPDS, ALES ve TÄ°B sÄ±navÄ± gibi Ã–SYM'nin ve bazÄ± kurumlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlara iliÅŸkin soruÅŸturmalarÄ± da yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.