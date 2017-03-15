18:13, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°sveÃ§'ten AB'ye 8, TÃ¼rkiye'ye 28 avro vergi!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti,Â Ã¼lkeye gelen uÃ§aklardanÂ 2018â€™den itibaren yolcu baÅŸÄ±na 8 ila 43 avro ek havalimanÄ±Â vergisi almaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°sveÃ§ TÃ¼ketici BakanÄ± Per Bolundâ€™un bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya gÃ¶re Ã¼lkeye gelen uÃ§aklardan 3 farklÄ± dÃ¼zeyde ek havalimanÄ± vergisi alÄ±nacak. TasarÄ±ya gÃ¶re ek vergi, Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerden gelen uÃ§aklarda kiÅŸi baÅŸÄ±na yaklaÅŸÄ±k 8 avro, AB dÄ±ÅŸÄ±ndan ama Ä°sveÃ§â€™e uzaklÄ±ÄŸÄ± 6 bin kmâ€™yi aÅŸmayan Ã¼lkelerden gelenlerde 28 avro, 6 bin kmâ€™yi aÅŸan uzaklÄ±ktan gelenlerde ise 43 avro olacak.

Bolund, 2018â€™de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek ek verginin uÃ§aklarÄ±n karbon emisyonuyla hava kirliliÄŸine yol aÃ§masÄ± nedeniyle getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃœRKÄ°YE'DEN GELEN UÃ‡AKLARDAN 28 AVRO ALINACAK

TasarÄ±nÄ±n hayata geÃ§mesiyle TÃ¼rkiyeâ€™den gelen uÃ§aklardan da yaklaÅŸÄ±k 28 avro ek vergi alÄ±nacak.

TasarÄ±yÄ± deÄŸerlendiren Atlasglobal Ä°skandinavya MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AyÅŸe MÄ±sÄ±rlÄ±, uygulamanÄ±n hava yollarÄ± ÅŸirketlerine milyonlarca avro ek yÃ¼k getireceÄŸini ve bunun da yolculara yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TasarÄ±ya kendilerinin de itiraz ettiÄŸini belirten MÄ±sÄ±rlÄ±, "Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mÃ¼cadele Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda bu kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Hava kirliliÄŸi ile mÃ¼cadelede uÃ§aklarÄ±n egzozundan Ã§Ä±kan gaza gelene kadar birÃ§ok ÅŸeyle uÄŸraÅŸÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bu karar en Ã§ok Ä°sveÃ§'in kendi halkÄ±nÄ± etkiler. Zira, tatil amacÄ± ile dÃ¼nyanÄ±n uzak bÃ¶lgelerine uÃ§an Ä°sveÃ§lilere ek ekonomik yÃ¼k getirecek." diye konuÅŸtu.

TasarÄ±nÄ±n hayata geÃ§mesiyle TÃ¼rkiye'ye gitmek isteyen yolcularÄ±n biletlerine de yaklaÅŸÄ±k 30 avro zam yapmak zorunda kalacaklarÄ±nÄ± anlatan MÄ±sÄ±rlÄ±, "Ä°sveÃ§, Avrupa'nÄ±n ortasÄ±nda bir Ã¼lke deÄŸil ki. Avrupa'nÄ±n kuzeyinde ve uzakta bir Ã¼lke. Bundan dolayÄ± da dÄ±ÅŸarÄ±yla olan irtibatÄ±nÄ± hava yolu ile saÄŸlÄ±yor. Kendileri iÃ§in de yanlÄ±ÅŸ bir karar." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ä°skandinavya HavayollarÄ± da (SAS) tasarÄ±ya tepki gÃ¶sterdi. SAS'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tasarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶pe atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi.