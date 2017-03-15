18:35, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya'da hÃ¼kÃ¼metten referandum kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'ninÂ anayasa referandumuÂ konusunda Alman topraklarÄ± Ã¼zerindeÂ sandÄ±k kurulmasÄ±naÂ resmi olarak izin verdi.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Martin Schaefer, Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bu konuda Alman hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine ilettiÄŸi resmi kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Schaefer, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa referandumuna iliÅŸkin, "Bu konuda aÃ§Ä±k bir tutumumuz var. Ve belirli prensipler Ã§erÃ§evesinde hareket ediyoruz. Birincisi, mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar Ã§ok demokratik katÄ±lÄ±m istiyoruz. Almanya'daki TÃ¼rk seÃ§menler iÃ§in de. Ä°kincisi, bu seÃ§imler sÃ¼resince Almanya'da yaÅŸananlar Alman hukuk dÃ¼zeni Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸecektir ve biz bu kurallara uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Bu bir jest, aynÄ± zamanda da TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine aÃ§Ä±k bir sinyaldir. Dikkatli ifade etmek gerekirse, Berlin ve Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ÅŸu sÄ±ralar maruz kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±nda bile elbette demokratik prensiplerimize baÄŸlÄ±yÄ±z. Bu bizim iÃ§in Almanya'daki TÃ¼rk seÃ§menlerin de TÃ¼rkiye'nin gelecekteki anayasa ile ilgili kilit kararÄ±na katÄ±labilmeleri, katÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸi demektir." diye konuÅŸtu.

"SAARLAND EYALETÄ°NDE TOPLANTI YAPILMAYACAK"

Hangi TÃ¼rk politikacÄ±sÄ±nÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± listeyi aÃ§Ä±klayamayacaÄŸÄ±nÄ± da ifade eden Schaefer, sadece Saarland eyaletinde toplantÄ± yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Schaefer, Almanya'daki oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zlemcilerin olup olmayacaÄŸÄ± ÅŸeklindeki bir soru Ã¼zerine de, AGÄ°T'in TÃ¼rkiye'ye 16 gÃ¶zlemci gÃ¶ndereceÄŸini, Almanya'ya da gÃ¶zlemci gÃ¶nderilip gÃ¶nderilmeyeceÄŸini bilmediÄŸini belirtti.

TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman gazeteci Deniz YÃ¼cel'e konsolosluk hizmetinde bulunabilmeleri iÃ§in kendilerine izin verilip verilmediÄŸi ÅŸeklindeki bir soruya karÅŸÄ±lÄ±k da Schaefer, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel'in bu konuda dÃ¼n bir kez daha DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuyla ilgileneceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.