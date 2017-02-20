Manisa'da FETÃ–'ye finans saÄŸlayan 5 kiÅŸiye tutuklama

Manisa'nÄ±nÂ SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼neÂ finansman saÄŸladÄ±klarÄ±Â iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±,Â 5'i tutuklandÄ±.
SarÄ±gÃ¶l Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 9 kiÅŸi, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile iltisaklÄ± olduklarÄ± ve finansman saÄŸladÄ±klarÄ± suÃ§lamalarÄ±yla mahkemeye sevk edilen 9 zanlÄ±dan H.Y, M.Ã–, M.U, C.K ve H.C tutuklandÄ±.
DiÄŸer 4 esnaf ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 12â€™si tutuklu 90 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 33 tutuksuz er, savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansman saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±, 5'i tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼k Åžehir Belediyesi Meclisi Rotterdam ile Ä°stanbul arasÄ±ndaki kardeÅŸ ÅŸehir anlaÅŸmasÄ±nÄ± feshetti
TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak
Almanya ve Hollanda liderlerini kÄ±nayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupaâ€™nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den belirleniyor. Bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler" dedi
Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyonda Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in kullanÄ±lan 14 noktada tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±
ALES ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in adaylar bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar baÅŸvurabilecek
Eruh ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 antitank roketatar ele geÃ§irildi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gabon uyruklu 42 kiÅŸi YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edilecek
Kayseri'de FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda meslekten ihraÃ§ edilen 20 polis yakalandÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu akÅŸam GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili ile bir araya gelecek
DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 16 kiÅŸiden aralarÄ±nda Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Bilici'nin de bulunduÄŸu 12'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±