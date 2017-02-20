18:42, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Manisa'da FETÃ–'ye finans saÄŸlayan 5 kiÅŸiye tutuklama



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Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansman saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±, 5'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Manisa'nÄ±nÂ SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼neÂ finansman saÄŸladÄ±klarÄ±Â iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±,Â 5'i tutuklandÄ±. SarÄ±gÃ¶l Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 9 kiÅŸi, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile iltisaklÄ± olduklarÄ± ve finansman saÄŸladÄ±klarÄ± suÃ§lamalarÄ±yla mahkemeye sevk edilen 9 zanlÄ±dan H.Y, M.Ã–, M.U, C.K ve H.C tutuklandÄ±. DiÄŸer 4 esnaf ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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