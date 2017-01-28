18:48, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da 17 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n, Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esindeki DEAÅž mevzilerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hogyani, saldÄ±rÄ±da tamamÄ± yabancÄ± uyruklu 17 DEAÅžÂ Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Hogyani, saldÄ±rÄ±da sivillerin zarar gÃ¶rmediÄŸini vurguladÄ±.

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