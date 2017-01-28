Afganistan'da 17 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Nangarhar ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n, Nangarhar'Ä±n AÃ§in ilÃ§esindeki DEAÅž mevzilerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hogyani, saldÄ±rÄ±da tamamÄ± yabancÄ± uyruklu 17 DEAÅžÂ Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Hogyani, saldÄ±rÄ±da sivillerin zarar gÃ¶rmediÄŸini vurguladÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "HÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ± ve yetki alanlarÄ± ileride de ulusal gÃ¼Ã§lerin elinde kalmalÄ±" dedi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Alman hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman topraklarÄ± Ã¼zerinde sandÄ±k kurulmasÄ±na resmi olarak izin verdi
Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkeye AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden gelen uÃ§aklardan 2018â€™den itibaren yolcu baÅŸÄ±na 8 avro, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen uÃ§aklardan da yaklaÅŸÄ±k 28 avro ek vergi almaya hazÄ±rlanÄ±yor
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunda ciddi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Putin, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yatÄ±rÄ±m ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
Tunus hÃ¼kÃ¼meti 50 bin gence iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak bir programÄ± uygulamaya koydu
Amerika'nÄ±n Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™nin, Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n uluslararasÄ± partnerlerle koordineli bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.
Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BaÅŸkent Trablus'ta yayÄ±n yapan En-Nebe uydu kanalÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Kafkas MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Ä°daresi BaÅŸkanÄ± PaÅŸazade, "OrtadoÄŸu'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta bitmek bilmeyen terÃ¶r, insan kÄ±yÄ±mÄ±, kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±klarÄ±n imhasÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olmamasÄ± nedeniyle yaÅŸanan kÃ¼resel facialardÄ±r." dedi.
Rejim medyasÄ± Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°rlanda, LÃ¼ksemburg'u finans sektÃ¶rÃ¼nde rekabet kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Avrupa BirliÄŸi Komisyonu'na ÅŸikayet etti