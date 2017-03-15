18:51, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Macaristan, AB'ye daha fazla yetki devrine karÅŸÄ±





Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "HÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ± ve yetki alanlarÄ± ileride de ulusal gÃ¼Ã§lerin elinde kalmalÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MacaristanÂ BaÅŸbakanÄ±Â Viktor Orban, ulusal hÃ¼kÃ¼metlerin gÃ¼Ã§lerini korumasÄ± veÂ AB'ye daha fazla yetki verilmemesi gerektiÄŸini belirterek, "BrÃ¼ksel'i durdurmalÄ± ve sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± korumalÄ±yÄ±z." dedi. BaÅŸbakan Orban, 1848-1849 yÄ±llarÄ±nda Avusturya Ä°mparatorluÄŸu'na karÅŸÄ± verilen Ã–zgÃ¼rlÃ¼k SavaÅŸÄ±'nÄ±n 169. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenlenen etkinlik kapsamÄ±ndaÂ BudapeÅŸte'deki Ulusal MÃ¼ze'nin Ã¶nÃ¼nde toplanan halka hitap etti. Burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Avrupa BirliÄŸi'ne ulusal yetkilerin devredilmesine sÄ±nÄ±r getirilmesini isteyen Orban, "HÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ± ve yetki alanlarÄ± ileride de ulusal gÃ¼Ã§lerin elinde kalmalÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ve ulusal egemenliÄŸimizin savunulmasÄ± konusunda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki savaÅŸlarda da cesurca yer almalÄ±yÄ±z. BrÃ¼ksel'i durdurmalÄ± ve sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± korumalÄ±yÄ±z.'' gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi. AB'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼ye Ã¼lkelere daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nda uygulamak istediÄŸi kota sistemini de eleÅŸtiren Orban, zorunlu yerleÅŸtirmenin engellenmesini istedi.

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