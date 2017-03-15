Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgalÂ etmek isteyen 90 sanÄ±klÄ± davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde, tutuksuz 33 sanÄ±k er savunma yaptÄ±.
Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza MahkemesinceÂ Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±Â karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan binada yer alan 3 numaralÄ± salonda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada savunma yapan tutuksuz sanÄ±k er Recep Dertli, vatani gÃ¶revini yaptÄ±ÄŸÄ± 47. Motorlu Piyade AlayÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ tatbikat amaÃ§lÄ± gÃ¶revlendirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Dertli, Ä°stanbul ValiliÄŸine polislere yardÄ±m iÃ§in gidecekleri yÃ¶nÃ¼nde emir aldÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, "ValiliÄŸe geldiÄŸimiz zaman silahlarÄ±mÄ±za mÃ¼himmat takmamÄ±z sÃ¶ylendi. Ben orada nÃ¶bet tutuyordum. VatandaÅŸlar gelmeye baÅŸladÄ± ve bize bir ÅŸeyler anlatÄ±yordu. Ne olduÄŸunu anlamamÄ±ÅŸtÄ±m. Bir sÃ¼re sonra silahlarÄ±mÄ±zaki mÃ¼himmatlarÄ± Ã§Ä±karmamÄ±z emredildi ve araÃ§larla binerek geri dÃ¶ndÃ¼k." diye konuÅŸtu.
Tutuksuz sanÄ±kladan Recep Sunar da mÃ¼himmat daÄŸÄ±tan erlerden olduÄŸunu dile getirerek, "Valilikten geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde UnkapanÄ± civarÄ±nda bize ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AracÄ±mÄ±z durmuÅŸtu, polis geldi ve teslim olduk." dedi.
DuruÅŸmada savunma yapan diÄŸer tutuksuz 31 sanÄ±k da suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
BÃ¶ylece darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ kapsamÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 90 sanÄ±klÄ± davada bugÃ¼ne kadar 62 sanÄ±ÄŸÄ±n ifadesi tamamlanmÄ±ÅŸ oldu.
Mahkeme heyeti, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in duruÅŸmayÄ± yarÄ±na erteledi.
FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 12â€™si tutuklu 90 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 33 tutuksuz er, savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
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