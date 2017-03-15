19:16, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

MHP'li Ã¼yeler de Hollanda Dostluk Grubundan istifa etti





TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu'nun AK parti'li Ã¼yelerinin istifasÄ±ndan sonra MHP'li Ã¼yeleri de istifa etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu'nunÂ AK parti'li Ã¼yelerinin istifasÄ±ndan sonra MHP'li Ã¼yelerinin de istifa ettiÄŸi bildirildi. MHP Grup BaÅŸkanvekili Erhan Usta, Hollanda'nÄ±n, TÃ¼rk bakanlarÄ± engellemesine iliÅŸkin yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan, parlamentolar arasÄ± dostluk grubu Ã¼yesi MHP milletvekillerinin istifalarÄ±nÄ± sunduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan, CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay da partisinden sÃ¶z konusu dostluk grubuna Ã¼ye milletvekillerinin istifa edeceklerini bildirdi. TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubunun AK Partili Ã¼yeleri de bugÃ¼n istifa etmiÅŸlerdi.

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