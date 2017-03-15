19:24, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'tan S-400 aÃ§Ä±klamasÄ±





Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Rusya ile yapÄ±lan S-400 hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme var ama imza noktasÄ±nda deÄŸiliz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bir ilerleme var ancak 'bugÃ¼n imza' noktasÄ±nda deÄŸiliz ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor." dedi. IÅŸÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin alÄ±mÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini belirtti. Bakan IÅŸÄ±k, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bir ilerleme var ancak hani, 'bugÃ¼n imza' noktasÄ±nda deÄŸiliz ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.

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