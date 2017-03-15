Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'tan S-400 aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bir ilerleme var ancak 'bugÃ¼n imza' noktasÄ±nda deÄŸiliz ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor." dedi.
IÅŸÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin alÄ±mÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini belirtti.
Bakan IÅŸÄ±k, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bir ilerleme var ancak hani, 'bugÃ¼n imza' noktasÄ±nda deÄŸiliz ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.
Gaziantep merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Rusya ile yapÄ±lan S-400 hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme var ama imza noktasÄ±nda deÄŸiliz" dedi
TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu'nun AK parti'li Ã¼yelerinin istifasÄ±ndan sonra MHP'li Ã¼yeleri de istifa etti.
FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 12â€™si tutuklu 90 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 33 tutuksuz er, savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansman saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±, 5'i tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentiyle imzalanan "KardeÅŸ Åžehir" protokolÃ¼nÃ¼ oy birliÄŸiyle iptal etti
TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak
Almanya ve Hollanda liderlerini kÄ±nayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupaâ€™nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den belirleniyor. Bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler" dedi
Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyonda Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in kullanÄ±lan 14 noktada tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±
ALES ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in adaylar bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar baÅŸvurabilecek
Eruh ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 antitank roketatar ele geÃ§irildi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gabon uyruklu 42 kiÅŸi YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edilecek