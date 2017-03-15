19:35, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Yemen'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'liye iliÅŸkin bilgi verene 5 milyon dolar Ã¶dÃ¼l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±ndaÂ Yemen'deÂ El KaideÂ unsurlarÄ±nca Amerikan vatandaÅŸÄ±Â Joel Shrum'un vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin bilgi verenlerin 5 milyon dolarlaÂ Ã¶dÃ¼llendirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Shrum cinayetini kimin iÅŸlediÄŸi, planladÄ±ÄŸÄ± veya kimlerin yardÄ±m ettiÄŸi ile ilgili somut bilgi temin eden kiÅŸilere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸi bildirildi.

18 Mart 2012'de Yemen'in Taiz kentinde silahlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Shrum'un, o dÃ¶nemde Yemen'de gÃ¶rev yapan UluslararasÄ± EÄŸitim ve GeliÅŸim Merkezinde Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

SaldÄ±rÄ±dan birkaÃ§ gÃ¼n sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Yemen El Kaidesi, Shrum cinayetini Ã¼stlenmiÅŸti.