Yemen'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len ABD'liye iliÅŸkin bilgi verene 5 milyon dolar Ã¶dÃ¼l

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±ndaÂ Yemen'deÂ El KaideÂ unsurlarÄ±nca Amerikan vatandaÅŸÄ±Â Joel Shrum'un vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin bilgi verenlerin 5 milyon dolarlaÂ Ã¶dÃ¼llendirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Shrum cinayetini kimin iÅŸlediÄŸi, planladÄ±ÄŸÄ± veya kimlerin yardÄ±m ettiÄŸi ile ilgili somut bilgi temin eden kiÅŸilere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸi bildirildi.
18 Mart 2012'de Yemen'in Taiz kentinde silahlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Shrum'un, o dÃ¶nemde Yemen'de gÃ¶rev yapan UluslararasÄ± EÄŸitim ve GeliÅŸim Merkezinde Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
SaldÄ±rÄ±dan birkaÃ§ gÃ¼n sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Yemen El Kaidesi, Shrum cinayetini Ã¼stlenmiÅŸti.
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "HÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ± ve yetki alanlarÄ± ileride de ulusal gÃ¼Ã§lerin elinde kalmalÄ±" dedi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Alman hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman topraklarÄ± Ã¼zerinde sandÄ±k kurulmasÄ±na resmi olarak izin verdi
Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkeye AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden gelen uÃ§aklardan 2018â€™den itibaren yolcu baÅŸÄ±na 8 avro, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen uÃ§aklardan da yaklaÅŸÄ±k 28 avro ek vergi almaya hazÄ±rlanÄ±yor
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunda ciddi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Putin, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yatÄ±rÄ±m ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
Tunus hÃ¼kÃ¼meti 50 bin gence iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak bir programÄ± uygulamaya koydu
Amerika'nÄ±n Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™nin, Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n uluslararasÄ± partnerlerle koordineli bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.
Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼