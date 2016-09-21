KPSS'de oturum Ã¼cretleri yeniden belirlendi

Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca,Â KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oluÅŸan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ã§oklu oturumlu sÄ±nav yapma yÃ¶ntemi, test bazÄ±nda zaman farklÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z test uygulamasÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± Ã¼cretlendirme yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan vazgeÃ§ilme kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Karara gÃ¶re, KPSS alan bilgisi sÄ±navÄ± 27-28 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Ã¼Ã§ oturum halinde yapÄ±lacak, her oturumda Ã¼Ã§ alan testi uygulanacak, oturum bazlÄ± Ã¼cretlendirme yapÄ±lacak,Â oturum baÅŸÄ±na Ã¼cret 40 lira olacak. Oturumlar, cumartesi sabah "kamu yÃ¶netimi, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, Ã§alÄ±ÅŸma ekonomisi ve endÃ¼stri iliÅŸkileri", cumartesi Ã¶ÄŸleden sonra "hukuk, iktisat, maliye", pazar sabah "iÅŸletme, muhasebe, istatistik" olarak yeniden dÃ¼zenlenecek.
Sabah oturumlarÄ±, saat 10.00'da, Ã¶ÄŸleden sonra oturumlarÄ± saat 14.30'da baÅŸlatÄ±lacak ve 2017 KPSS Lisans KÄ±lavuzu bu doÄŸrultuda yarÄ±n gÃ¼ncellenecek
Ã–SYM, KPSS Ã¼cretlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Bu yÄ±l yapÄ±lan zamma yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan test bazlÄ± Ã¼cretlendirmeden vazgeÃ§ildi. Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oturum baÅŸÄ±na 40 lira Ã¼cret alÄ±nmasÄ±na karar verildi.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik sistemine geÃ§tiklerini belirterek "Bu yÄ±l 20 bin Ã¶ÄŸretmenin daha alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, ilana Ã§Ä±ktÄ±k. 10 bin Ã¶ÄŸretmenin de aÄŸustostan sonra alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Ã–SYM'den, 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusunun yeniden deÄŸerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek