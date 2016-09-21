19:58, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KPSS'de oturum Ã¼cretleri yeniden belirlendi





Ã–SYM, KPSS Ã¼cretlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Bu yÄ±l yapÄ±lan zamma yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan test bazlÄ± Ã¼cretlendirmeden vazgeÃ§ildi. Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oturum baÅŸÄ±na 40 lira Ã¼cret alÄ±nmasÄ±na karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca,Â KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oluÅŸan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla, Ã§oklu oturumlu sÄ±nav yapma yÃ¶ntemi, test bazÄ±nda zaman farklÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z test uygulamasÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± Ã¼cretlendirme yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan vazgeÃ§ilme kararÄ± alÄ±ndÄ±. Karara gÃ¶re, KPSS alan bilgisi sÄ±navÄ± 27-28 MayÄ±s 2017 tarihlerinde Ã¼Ã§ oturum halinde yapÄ±lacak, her oturumda Ã¼Ã§ alan testi uygulanacak, oturum bazlÄ± Ã¼cretlendirme yapÄ±lacak,Â oturum baÅŸÄ±na Ã¼cret 40 lira olacak. Oturumlar, cumartesi sabah "kamu yÃ¶netimi, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, Ã§alÄ±ÅŸma ekonomisi ve endÃ¼stri iliÅŸkileri", cumartesi Ã¶ÄŸleden sonra "hukuk, iktisat, maliye", pazar sabah "iÅŸletme, muhasebe, istatistik" olarak yeniden dÃ¼zenlenecek. Sabah oturumlarÄ±, saat 10.00'da, Ã¶ÄŸleden sonra oturumlarÄ± saat 14.30'da baÅŸlatÄ±lacak ve 2017 KPSS Lisans KÄ±lavuzu bu doÄŸrultuda yarÄ±n gÃ¼ncellenecek

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.