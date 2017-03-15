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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:56, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Afrika
20:03, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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KamboÃ§ya'da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± An Ã¶ldÃ¼
KamboÃ§ya'da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± An Ã¶ldÃ¼

KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Sok An'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

KamboÃ§ya hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â BaÅŸbakan Hun Sen'in en yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Sok An'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, 66 yaÅŸÄ±ndaki Sok An'Ä±n Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayata gÃ¶zlerini yumduÄŸu kaydedilirken, Ã¶lÃ¼m nedeni hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

Son aylarda kamuoyu Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmayan Sok An'Ä±n, diyabet hastalÄ±ÄŸÄ± yanÄ± sÄ±ra baÅŸka bir Ã§ok rahatsÄ±zlÄ±kla da mÃ¼cadele ettiÄŸi biliniyordu.

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Ä°lgili Konular Sok An KamboÃ§ya
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