KamboÃ§ya'da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± An Ã¶ldÃ¼

KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Sok An'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
KamboÃ§ya hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â BaÅŸbakan Hun Sen'in en yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Sok An'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, 66 yaÅŸÄ±ndaki Sok An'Ä±n Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayata gÃ¶zlerini yumduÄŸu kaydedilirken, Ã¶lÃ¼m nedeni hakkÄ±nda bilgi verilmedi.
Son aylarda kamuoyu Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmayan Sok An'Ä±n, diyabet hastalÄ±ÄŸÄ± yanÄ± sÄ±ra baÅŸka bir Ã§ok rahatsÄ±zlÄ±kla da mÃ¼cadele ettiÄŸi biliniyordu.
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Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "HÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ± ve yetki alanlarÄ± ileride de ulusal gÃ¼Ã§lerin elinde kalmalÄ±" dedi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Alman hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman topraklarÄ± Ã¼zerinde sandÄ±k kurulmasÄ±na resmi olarak izin verdi
Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkeye AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden gelen uÃ§aklardan 2018â€™den itibaren yolcu baÅŸÄ±na 8 avro, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen uÃ§aklardan da yaklaÅŸÄ±k 28 avro ek vergi almaya hazÄ±rlanÄ±yor
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunda ciddi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Putin, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yatÄ±rÄ±m ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
Tunus hÃ¼kÃ¼meti 50 bin gence iÅŸ imkanÄ± saÄŸlayacak bir programÄ± uygulamaya koydu
Amerika'nÄ±n Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™nin, Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n uluslararasÄ± partnerlerle koordineli bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.
Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Gazze'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "Her iki tarafa da bu konuya hÄ±zlÄ±ca Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" dedi
EtiyopyalÄ± ve GÃ¼ney SudanlÄ± kabileler arasÄ±nda meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼