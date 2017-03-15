20:03, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KamboÃ§ya'da BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± An Ã¶ldÃ¼





KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Sok An'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. KamboÃ§ya hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â BaÅŸbakan Hun Sen'in en yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± ve yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Sok An'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 66 yaÅŸÄ±ndaki Sok An'Ä±n Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayata gÃ¶zlerini yumduÄŸu kaydedilirken, Ã¶lÃ¼m nedeni hakkÄ±nda bilgi verilmedi. Son aylarda kamuoyu Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmayan Sok An'Ä±n, diyabet hastalÄ±ÄŸÄ± yanÄ± sÄ±ra baÅŸka bir Ã§ok rahatsÄ±zlÄ±kla da mÃ¼cadele ettiÄŸi biliniyordu. Â

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