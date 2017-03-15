20:17, 15 Mart 2017 Çarşamba

İşgal güçleri Filistinli bir kadını vurdu





İsrail askerlerinin, araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettikleri Filistinli kadın ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush-Etziyon yol ayrımında bulunan İsrail askerleri, arabayla saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdükleri Filistinli bir kadını açtıkları ateş sonucu ağır yaraladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail askerleri, Etziyon kavşağında araçla saldırı girişiminde bulunan Filistinli kadını etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi. Yaralanan kadının kimliğine dair bilgiye yer verilmeyen açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtildi. Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya açıklamalarda bulunan Beytullahim’deki Filistin Kızılayı İlk Yardım Müdürü Muhammed Avad, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu göğsünden üç mermi ile vurulan Filistinli kadının ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırılmasına izin verilmediğini kaydetti.

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