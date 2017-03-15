Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:56, 15 Mart 2017 Çarşamba
Filistin
20:17, 15 Mart 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İşgal güçleri Filistinli bir kadını vurdu
İşgal güçleri Filistinli bir kadını vurdu

İsrail askerlerinin, araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettikleri Filistinli kadın ağır yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinin güneyindeki Gush-Etziyon yol ayrımında bulunan İsrail askerleri, arabayla saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdükleri Filistinli bir kadını açtıkları ateş sonucu ağır yaraladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail askerleri, Etziyon kavşağında araçla saldırı girişiminde bulunan Filistinli kadını etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

Yaralanan kadının kimliğine dair bilgiye yer verilmeyen açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya açıklamalarda bulunan Beytullahim’deki Filistin Kızılayı İlk Yardım Müdürü Muhammed Avad, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu göğsünden üç mermi ile vurulan Filistinli kadının ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırılmasına izin verilmediğini kaydetti.



İlgili Konular filistin İsrail
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
İşgal güçleri Filistinli bir kadını vurdu
İşgal güçleri Filistinli bir kadını vurdu

İsrail askerlerinin, araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş ettikleri Filistinli kadın ağır yaralandı
Kamboçya'da Başbakan Yardımcısı An öldü
Kamboçya'da Başbakan Yardımcısı An öldü

Kamboçya'nın Başbakan Yardımcısı Sok An, Çin'in başkenti Pekin'de tedavi gördüğü hastanede öldü
Yemen'de öldürülen ABD'liye ilişkin bilgi verene 5 milyon dolar ödül
Yemen'de öldürülen ABD'liye ilişkin bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında Yemen'de vurularak öldürülen Amerikan vatandaşı Joel Shrum'un ölümüyle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu
BM Ukrayna daki krize ilişkin 17 raporu açıkladı
BM, Ukrayna’daki krize ilişkin 17. raporu açıkladı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Ukrayna’daki insan hakları durumuna ilişkin 16 Kasım 2016-15 Şubat 2017 dönemlerini içeren 17. raporu açıklandı
Macaristan AB'ye daha fazla yetki devrine karşı
Macaristan, AB'ye daha fazla yetki devrine karşı

Macaristan Başbakanı Orban, "Hükümetin sorumlulukları ve yetki alanları ileride de ulusal güçlerin elinde kalmalı" dedi
Afganistan'da 17 DEAŞ mensubu öldürüldü
Afganistan'da 17 DEAŞ mensubu öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a karşı düzenlenen hava saldırısında 17 örgüt üyesi öldürüldü
Almanya'da hükümetten referandum kararı
Almanya'da hükümetten referandum kararı

Alman hükümeti, Türkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman toprakları üzerinde sandık kurulmasına resmi olarak izin verdi
İsveç'ten AB'ye 8 Türkiye'ye 28 avro vergi
İsveç'ten AB'ye 8, Türkiye'ye 28 avro vergi!

İsveç Hükümeti, ülkeye AB üyesi ülkelerden gelen uçaklardan 2018’den itibaren yolcu başına 8 avro, Türkiye’den gelen uçaklardan da yaklaşık 28 avro ek vergi almaya hazırlanıyor
ABD'den Filistin-İsrail ilişkilerine barış müzakeresi
ABD'den Filistin-İsrail ilişkilerine barış müzakeresi

Filistin Dışişleri Bakanlığı ABD ile yapılan görüşmeler sonrasında ABD'nin İsrail ve Filistin arasında barış müzakereleri konusunda ciddi adımlar atacağını söyledi
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Moskova'da
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Moskova'da

Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşerek yatırım ve Dağlık Karabağ konusunda fikir alışverişinde bulundu
Tunus'ta gençlere istihdam programı
Tunus'ta gençlere istihdam programı

Tunus hükümeti 50 bin gence iş imkanı sağlayacak bir programı uygulamaya koydu
Amerika nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı
Amerika’nın Kosova Büyükelçisi 'Ordu'ya karşı

Amerika'nın Kosova Büyükelçisi Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin, Kosova ordusuna dönüşümün uluslararası partnerlerle koordineli bir şekilde yapıldığına dair açıklamalarını da yalanladı.
Kenya'da silahlı saldırı 9 ölü
Kenya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Baringo eyaletindeki saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze'de düştü
İsrail'e ait insansız hava aracı Gazze'de düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze'de düştüğü bildirildi.
İngiltere'den Türkiye ve Hollanda'ya quot hızlı çözüm quot çağrısı
İngiltere'den Türkiye ve Hollanda'ya "hızlı çözüm" çağrısı

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, "Her iki tarafa da bu konuya hızlıca çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi
Etiyopya'da kabile savaşlarında 28 ölü
Etiyopya'da kabile savaşlarında 28 ölü

Etiyopyalı ve Güney Sudanlı kabileler arasında meydana gelen şiddet olaylarında 28 kişi öldü

Haberler

İsrail TİKA çalışanının gözaltı süresini uzattı
İsrail TİKA çalışanının gözaltı süresini uzattı

Gazze'de İsrail'in ezan yasağına protesto
Gazze'de İsrail'in ezan yasağına protesto

'Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet
Filistinli esirlerin önderine' ikinci kez müebbet

Arap milletvekilleri Knesset'te ezan yasağı yasa tasarısını yırttı
Arap milletvekilleri Knesset'te ezan yasağı yasa tasarısını yırttı

İşgal güçleri 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı
İşgal güçleri 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail'in ezan yasağı kararına Filistin'den tepki
İsrail'in ezan yasağı kararına Filistin'den tepki

İsrail meclisi skandal ezan yasağını ilk oylamada kabul etti
İsrail meclisi skandal ezan yasağını ilk oylamada kabul etti

İşgal güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 