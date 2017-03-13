20:19, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

8 ildeki FETÃ– operasyonunda 14 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Gaziantep merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GaziantepÂ merkezliÂ 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼phelidenÂ 14'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Gaziantep Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Gaziantep'teki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revliyken FETÃ–/PDY'nin faaliyetlerinde bulunduÄŸu iÃ§in ihraÃ§ edilen, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 22 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Gaziantep merkezli, ÅžanlÄ±urfa, Kayseri, Ä°stanbul, AdÄ±yaman, KahramanmaraÅŸ, Adana ve Isparta illerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 16 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HaklarÄ±nda hazÄ±rlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lardan 14'Ã¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. 2 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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