8 ildeki FETÃ– operasyonunda 14 tutuklama

GaziantepÂ merkezliÂ 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼phelidenÂ 14'Ã¼nÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gaziantep Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Gaziantep'teki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda gÃ¶revliyken FETÃ–/PDY'nin faaliyetlerinde bulunduÄŸu iÃ§in ihraÃ§ edilen, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 22 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Gaziantep merkezli, ÅžanlÄ±urfa, Kayseri, Ä°stanbul, AdÄ±yaman, KahramanmaraÅŸ, Adana ve Isparta illerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda 16 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HaklarÄ±nda hazÄ±rlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lardan 14'Ã¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. 2 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Gaziantep merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Rusya ile yapÄ±lan S-400 hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme var ama imza noktasÄ±nda deÄŸiliz" dedi
TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu'nun AK parti'li Ã¼yelerinin istifasÄ±ndan sonra MHP'li Ã¼yeleri de istifa etti.
FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 12â€™si tutuklu 90 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 33 tutuksuz er, savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansman saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±, 5'i tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentiyle imzalanan "KardeÅŸ Åžehir" protokolÃ¼nÃ¼ oy birliÄŸiyle iptal etti
TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak
Almanya ve Hollanda liderlerini kÄ±nayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupaâ€™nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den belirleniyor. Bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler" dedi
Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyonda Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in kullanÄ±lan 14 noktada tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±
ALES ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in adaylar bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar baÅŸvurabilecek
Eruh ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 antitank roketatar ele geÃ§irildi
AyvacÄ±k ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±â€™na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gabon uyruklu 42 kiÅŸi YabancÄ±lar Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne teslim edilecek