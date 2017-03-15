KDP'den PKK'ya 'terk et' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY) BaÅŸkanÄ±Â Mesud Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±Â KÃ¼rdistan Demokrat PartisiÂ (KDP), PKK'nÄ±n Kuzey Irak'ta 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal ettiÄŸini belirterek,Â IKBY'yi terk etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
KDP'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, PKK'nÄ±n, Duhok vilayetinde 304, Erbil'de 177 ve SÃ¼leymaniye'de ise 34 kÃ¶y olmak Ã¼zere toplam 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal etmiÅŸ durumda olduÄŸu ve kÃ¶y sakinlerinin evlerine dÃ¶nmesine izin vermediÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼met oraya istediÄŸi ÅŸekilde hizmet sunamadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± iÅŸgal edilen kÃ¶yler harabeye dÃ¶ndÃ¼. KÃ¶ylerin iÅŸgal edilmesi ve yeninden imarÄ±na izin verilmemesi, IKBY'nin egemenliÄŸini ayaklar altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± gibi, genel olarak bÃ¶lge halkÄ± ve Ã¶zellikle kÃ¶y sakinlerine karÅŸÄ± suÃ§ niteliÄŸindedir. Bu yÃ¼zden en iyi Ã§Ã¶zÃ¼m (PKK'nÄ±n) IKBY'yi terk etmesidir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki faaliyetleri ve geÃ§miÅŸte yaÅŸanan acÄ± tecrÃ¼belere de yer verilen aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§miÅŸe gidip baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman PKK'nÄ±n kimseyle anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ve kendisinden baÅŸkasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. PKK, oradaki insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± altÃ¼st edip, bÃ¶lgenin yeniden inÅŸasÄ±nÄ± engelliyor." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.
PKK'nÄ±n, Suriye'nin kuzeyinde kendisine muhalif Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) sistematik bir ÅŸekilde saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"PKK'nÄ±n tehlikeli ideolojik yÃ¼zÃ¼ ortaya Ã§Ä±kÄ±p, totalitarizme dayandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, bunun yanÄ±nda, Suriye'nin kuzeyinde gerÃ§ekleÅŸtirmek istediÄŸi ancak bÃ¼yÃ¼k hezimete uÄŸrayan siyasi projelerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶rtmek iÃ§in kendisi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyenleri sindirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor."
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