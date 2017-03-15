22:49, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Aile BakanÄ± Kaya, Hollanda'daki skandalÄ± BM'de anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya,Â BM Genel Kurulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â Hollanda'da yaÅŸanan diplomatik skandalÄ± uluslararasÄ± kamuoyuna anlattÄ±.

Demokrasinin kadÄ±n haklarÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve temel insanlÄ±k deÄŸerlerinin garantisi olduÄŸunu vurgulayan Kaya, dÃ¼nyada eÅŸitlik, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve adalet gibi temel deÄŸerleri sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yapÄ±lmaya da devam edildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Kaya, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Biz insan haklarÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman mÃ¼zakere etmedik ve bir araÃ§ olarak kullanmadÄ±k. Kendisini demokrasinin koruyucusu olarak gÃ¶ren bir AB Ã¼yesi olan Hollanda'dan da aynÄ± tutumu sergilemesini bekliyorduk ama 11 Mart'ta Rotterdam'daki TÃ¼rk KonsolosluÄŸu'nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za referandumu anlatmak iÃ§in bir araya gelmek istediÄŸimizde polis mÃ¼dahalesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Polis etrafÄ±mÄ±zÄ± kuÅŸattÄ±. Yedi saat boyunca bizi en temel insani ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zdan dahi mahrum ettiler. Hollanda polisi, diplomatlarÄ±mÄ±zÄ±, delegelerimizi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±p, hÃ¼crelere koyarak uluslararasÄ± hukuku ihlal etti."

Bakan Kaya, Hollanda, demokrasinin temel deÄŸerlerini gÃ¶zardÄ± ederek, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bir kadÄ±n bakanÄ±na, temsil ettiÄŸi Ã¼lkenin konsolosluÄŸuna girme izni vermediÄŸini dile getirerek, "Ä°fade, toplanma ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z en vahÅŸi, baskÄ±cÄ± ve sert ÅŸekilde ihlal edildi. Bu davranÄ±ÅŸ 2017 yÄ±lÄ±nda hala kadÄ±n haklarÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda Avrupa'nÄ±n ortasÄ±nda bile ciddi sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyuyor." dedi.Â

AmaÃ§larÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸa ve adalete hizmet etmek olduÄŸunu ve kardeÅŸlik iÃ§in orada bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden Kaya, Hollanda'nÄ±n tamamen gÃ¶zardÄ± ettiÄŸi temel insanlÄ±k deÄŸerlerini korumak iÃ§in orada olduklarÄ±nÄ± kaydetti.Â

"AVRUPA VE BM ANLAÅžMALARINI Ä°HLAL ETTÄ°LER"

Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Ã§ok sayÄ±da Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti. AracÄ±mÄ± kuÅŸatan Ã¶zel ekibe ateÅŸ emri verildi. Beni karÅŸÄ±lamak iÃ§in toplanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z polis kÃ¶pekleri ve atlarla insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleye maruz kaldÄ±. Ãœlkem ve tÃ¼m kadÄ±nlar adÄ±na bu Ä±rkÃ§Ä± ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ± davranÄ±ÅŸÄ± kÄ±nÄ±yorum. DÃ¼nya bu korkunÃ§ ihlale karÅŸÄ± sessiz kalmamalÄ±. Bu, savaÅŸlar, haksÄ±zlÄ±klar ve ÅŸiddetten bitkin dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸler adÄ±na benim Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±mdÄ±r. Bunu duymanÄ±zÄ± ve hissetmenizi umuyorum." diye konuÅŸtu.Â

"Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz"

Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n iÅŸyerindeÂ baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼Â takmanÄ±n yasaklanabileceÄŸi kararÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Kaya, "Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n iÅŸverenlere, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± uygulama izni verme kararÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Bu karar aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n elini gÃ¼Ã§lendirmektedir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve zorla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma ile mÃ¼cadele sÃ¼recek"Â

Kaya, dÃ¼nyada en fazla sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'nin insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve zorla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma ile mÃ¼cadelede gerekli Ã¶nlemleri almayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.Â