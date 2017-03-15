23:06, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'nin yeni Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Dan Coats



Foto: Dan Coats

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (DNI) aday gÃ¶sterdiÄŸi Dan Coats, Senatodaki oylamada 85 evet oy alarak Ã¼lkedeki istihbarat topluluÄŸunun yeni patronu oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Senatosunda yapÄ±lan oylamada 12 hayÄ±r oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 85 evet oyu alan Coats'un kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yemin ederek koltuÄŸuna oturmasÄ± bekleniyor. Eski Indiana vekili olan ve gÃ¶revi geÃ§en haftalarda sona eren CumhuriyetÃ§i Coats, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda 16 federal istihbarat kurumunun sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±maya baÅŸlayacak. Yeni gÃ¶revine seÃ§ilen Coats ile ilgili tebrik mesajlarÄ± geÃ§en CumhuriyetÃ§i ve Demokrat senatÃ¶rler, Coats'Ä±n iyi bir seÃ§im olduÄŸunu ve baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdiler. Bununla birlikte bazÄ± Demokrat senatÃ¶rler, Coats'un halihazÄ±rda yÃ¼rÃ¼yen Rusya ile ilgili soruÅŸturmaya tam destek vermesini beklediklerini kaydettiler. Coats, 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, "DEAÅžâ€™a yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engellemek iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini NATOâ€™nun saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti.

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