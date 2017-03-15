ABD'nin yeni Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Dan Coats

ABD Senatosunda yapÄ±lan oylamada 12 hayÄ±r oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 85 evet oyu alan Coats'un kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yemin ederek koltuÄŸuna oturmasÄ± bekleniyor.
Eski Indiana vekili olan ve gÃ¶revi geÃ§en haftalarda sona eren CumhuriyetÃ§i Coats, gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda 16 federal istihbarat kurumunun sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±maya baÅŸlayacak.
Yeni gÃ¶revine seÃ§ilen Coats ile ilgili tebrik mesajlarÄ± geÃ§en CumhuriyetÃ§i ve Demokrat senatÃ¶rler, Coats'Ä±n iyi bir seÃ§im olduÄŸunu ve baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdiler. Bununla birlikte bazÄ± Demokrat senatÃ¶rler, Coats'un halihazÄ±rda yÃ¼rÃ¼yen Rusya ile ilgili soruÅŸturmaya tam destek vermesini beklediklerini kaydettiler.
Coats, 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, "DEAÅžâ€™a yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± engellemek iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini NATOâ€™nun saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti.
Hollanda genel seÃ§imlerini, ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± anketlerine gÃ¶re, 31 milletvekili Ã§Ä±karmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki liberal Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi (VVD) kazandÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (DNI) aday gÃ¶sterdiÄŸi Dan Coats, Senatodaki oylamada 85 evet oy alarak Ã¼lkedeki istihbarat topluluÄŸunun yeni patronu oldu
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± KDP, Kuzey Irak'ta 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal eden PKK'nÄ±n IKBY'yi terk etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "HÃ¼kÃ¼metin sorumluluklarÄ± ve yetki alanlarÄ± ileride de ulusal gÃ¼Ã§lerin elinde kalmalÄ±" dedi
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Alman hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'nin anayasa referandumu konusunda Alman topraklarÄ± Ã¼zerinde sandÄ±k kurulmasÄ±na resmi olarak izin verdi
Ä°sveÃ§ HÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkeye AB Ã¼yesi Ã¼lkelerden gelen uÃ§aklardan 2018â€™den itibaren yolcu baÅŸÄ±na 8 avro, TÃ¼rkiyeâ€™den gelen uÃ§aklardan da yaklaÅŸÄ±k 28 avro ek vergi almaya hazÄ±rlanÄ±yor
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°srail ve Filistin arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakereleri konusunda ciddi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Putin, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yatÄ±rÄ±m ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu
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Amerika'nÄ±n Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseliâ€™nin, Kosova ordusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n uluslararasÄ± partnerlerle koordineli bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± da yalanladÄ±.
Baringo eyaletindeki saldÄ±rÄ±da 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti