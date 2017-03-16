GÃ¼ncelleme: 09:15, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Hollanda seÃ§imlerini Rutte kazandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HollandaÂ genel seÃ§imlerini, 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakanÂ Mark Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi (VVD) kazandÄ±, Ä°slam ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi (PVV) ise ikinci oldu. Rutte, Avrupa BirliÄŸi'ni (AB) rahatlatan baÅŸarÄ±sÄ±na raÄŸmen 41 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± 2012 seÃ§imlerinin gerisinde kaldÄ±.

Bu sonuÃ§lara gÃ¶re, en az 4 partili bir koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurulmasÄ± bekleniyor.

HollandalÄ±lar, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler, Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik skandal tavrÄ±n gÃ¶lgesinde seÃ§ime gitti. Ãœlkede dÃ¼n yerel saatle 07.30'da (TSÄ° 09.30) baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 21.00'de (TSÄ° 23.00) sona erdi. Bin 114 aday ve 28 partinin 150 sandalye iÃ§in yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ±, 2012 seÃ§imlerindeki 74,6'yÄ± geÃ§erek yÃ¼zde 82 oldu.

"BERABER OLUP Ä°STÄ°KRARLI BÄ°R HÃœKÃœMET KURMAMIZ LAZIM"

SeÃ§imde, BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki VVD, gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± PVV'yi geride bÄ±raktÄ±. TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik skandal tavÄ±r ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemlerinin ardÄ±ndan son anketlere gÃ¶re oyunu artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Rutte'nin partisi, 33 milletvekili ile birinci oldu. Buna karÅŸÄ±n Rutte, yine de aldÄ±ÄŸÄ± oyla, 2012 seÃ§imlerinde elde ettiÄŸi 41 sandalyenin gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Sonuca iliÅŸkin konuÅŸan Rutte, VVD'nin seÃ§imlerden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez en bÃ¼yÃ¼k parti olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Brexit ve ABD'de Trump'Ä±n kazanmasÄ±ndan sonra Hollanda yanlÄ±ÅŸ bir popÃ¼lizme 'hayÄ±r' dedi. ArtÄ±k kampanya bitti. Beraber olup istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼met kurmamÄ±z lazÄ±m." dedi.

"RUTTE BENDEN HENÃœZ KURTULMADI"

VVD'yi, 20 sandalyeye ulaÅŸan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Geert Wilders'in liderliÄŸindeki PVV takip etti. 2012'de 15 milletvekili Ã§Ä±karan yabancÄ± ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± PVV'nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Wilders, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Rutte'yi yenmek isterdim ama ne yazÄ±k ki olmadÄ±. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± daha Ã§ok oy bekliyordum ve daha Ã§ok olabilirdi." ifadesini kullandÄ±.

Milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak kazanÃ§ elde ettiklerini sÃ¶yleyen Wilders, "Teklif gelirse koalisyon iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±ÄŸÄ±m ve hazÄ±rÄ±m. DileÄŸimiz hÃ¼kÃ¼mette bulunmak ama gelmezse o zaman Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem daha sert muhalefet edeceÄŸiz. Rutte benden henÃ¼z kurtulmadÄ±." diye konuÅŸtu.

PVV'yi on dokuzar milletvekili ile AB yanlÄ±sÄ±Â Demokratlar 66 (D66) veÂ son zamanlarda Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerde bulunan Hristiyan Demokrat Parti (CDA) takip etti. Hem D66 hem de CDA,Â 2012 seÃ§imlerine gÃ¶re oylarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.

Jesse Klaver liderliÄŸindeki YeÅŸil Sol (GL) ise Ã¶nemli bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±. Parti, gÃ¼Ã§lÃ¼ kampanyasÄ±yla 2012â€™de 4 olan milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 14'e yÃ¼kseltmeyi baÅŸardÄ±. Sosyalist Parti (SP) de bir kayÄ±pla mecliste 14 sandalye elde etti.Â

Ä°ÅžÃ‡Ä° PARTÄ°SÄ°NÄ°N KAYBI BÃœYÃœK

SeÃ§imde, hÃ¼kÃ¼met ortaÄŸÄ± Lodewijk Asscher liderliÄŸindeki Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PvdA) hezimet yaÅŸadÄ±. 2012'de 38 milletvekili kazanan parti, 29 sandalye kaybederek 9'da kaldÄ±. PvdA'nÄ±n gerilemesinde, savunduÄŸu kemer sÄ±kma politikasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k etkisi oldu. Oy kaybÄ±ndaki diÄŸer bir neden de hÃ¼kÃ¼mette olmasÄ±na raÄŸmen Ä±rkÃ§Ä± ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlere karÅŸÄ± alternatif bir sÃ¶ylem geliÅŸtirememesi ve bu nedenle de gÃ¶Ã§men kÃ¶kenlilerin desteÄŸini yitirmesi gÃ¶steriliyor.

DENK 3 SANDALYE KAZANDI

PvdA'nÄ±n entegrasyon politikasÄ±na gÃ¼venoyu vermedikleri iÃ§in ihraÃ§ edilen TÃ¼rk kÃ¶kenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n kurduÄŸu DENK Partisi ise 3 sandalye elde etti. Son yÄ±llarda Hollanda'da MÃ¼slÃ¼man ve TÃ¼rk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek artmasÄ± Ã¼zerine sesi duyulmayan insanlarÄ±n taleplerini dile getirebilmek iÃ§in siyasi arenaya giren DENK'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk seÃ§imde milletvekili Ã§Ä±karmasÄ± Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kuzu, ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk ile partiyi kurduÄŸumuzda hayalimiz vardÄ± ve biz bunu ÅŸimdi gerÃ§ekleÅŸtirdik. YabancÄ± kÃ¶kenliler birlik olarak bu baÅŸarÄ±yÄ± elde ettik. Hollanda'da artan IrkÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°slamofobiye karÅŸÄ± en gÃ¼zel cevabÄ± oylarÄ±nÄ±zla verdiniz. Hollanda hepimizin." yorumunu aktardÄ±.

Avrupa'da hiÃ§bir zaman yabancÄ± kÃ¶kenlilerden oluÅŸan bir partinin seÃ§imlere katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kuzu, "Biz bu insanlarÄ±n sesini duyurmak iÃ§in var olacaÄŸÄ±z. BugÃ¼n hep birlikte tarih yazdÄ±k." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

EN AZ 4 PARTÄ°LÄ° KOALÄ°SYONÂ

SonuÃ§lara gÃ¶re, hiÃ§bir parti tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kuracak Ã§oÄŸunluÄŸa ulaÅŸamadÄ±. En az 4 partili bir koalisyon bekleniyor. 21 Mart'ta resmi sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak. En fazla milletvekili Ã§Ä±karan partinin diÄŸer partilere hÃ¼kÃ¼met kurma teklifi gÃ¶tÃ¼receÄŸi sÃ¼recin, gÃ¼nler, haftalar hatta aylar sÃ¼receÄŸi belirtiliyor.

Rutte liderliÄŸindeki liberal VVD'nin Hristiyan Demokrat CDA ve AB yanlÄ±sÄ± D66 ile hÃ¼kÃ¼met kurmak isteyeceÄŸine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor ancak gerekli 76 sandalyeye ulaÅŸabilmek iÃ§in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bir partiye ihtiyaÃ§ duyuluyor. Bu durumda, GL, PvdA ve CU ile hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ± gÃ¼ndeme gelebilir.

Mark Rutte'nin hÃ¼kÃ¼meti kuramamasÄ± durumunda, sol partiler GL, PvdA ve SP'nin CDA ve D66 ile bir araya gelerek 5'li koalisyon kurmasÄ± da senaryolar arasÄ±nda yer alÄ±yor. HiÃ§bir partinin Ä±rkÃ§Ä± Wilders'in partisi PVV ile hÃ¼kÃ¼met kurmak istemediÄŸi biliniyor.