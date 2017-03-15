23:23, 15 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hollanda'daki seÃ§im sonuÃ§larÄ± netleÅŸmeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda genel seÃ§imlerini, ilk ve ikinci sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± anketlerineÂ gÃ¶re, 31 milletvekili Ã§Ä±karmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lenÂ BaÅŸbakan Mark Rutte'nin liderliÄŸindekiÂ Liberal Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk PartisiÂ (VVD) kazandÄ±.Â VVDÂ seÃ§imde birinci olsa da, 41 milletvekili kazandÄ±ÄŸÄ± 2012 seÃ§imlerinin gerisinde kaldÄ±.

HollandalÄ±lar,Â Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler, Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±,Â yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±Â veÂ TÃ¼rk bakanlaraÂ yÃ¶nelik skandal tavrÄ±n gÃ¶lgesinde seÃ§ime gitti. Yerel saatle 07.30'da (TSÄ° 09.30) baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 21.00'de (TSÄ° 23.00) sona erdi. Bin 114 aday ve 28 partinin 150 sandalye iÃ§in yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§ime katÄ±lÄ±m oranÄ±, 2012 seÃ§imlerindeki 74,6'yÄ± geÃ§erek, yÃ¼zde 81 oldu.

Kesinlik ifade etmeyen ilk sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketleri, oy verme iÅŸlemi bittikten hemen sonra yayÄ±mlandÄ±. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Ipsos'un verilerine gÃ¶re, BaÅŸbakan Mark Rutte'nin liderliÄŸindeki Liberal Parti (VVD) 31 sandalyeyle ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik skandal tavÄ±r ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemlerinin ardÄ±ndan oyunu artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Rutte'nin partisi yine de aldÄ±ÄŸÄ± oyla, 2012 seÃ§imlerinde elde ettiÄŸi 41 sandalyenin gerisinde kaldÄ±.Â

WÄ°LDERS, 19 SANDALYE KAZANDIÂ

VVD'yi 19'ar sandalye ileÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders'in liderliÄŸindekiÂ Ã–zgÃ¼rlÃ¼k PartisiÂ (PVV),Â DemokratlarÂ 66Â ile son zamanlarda Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerde bulunanÂ Hristiyan Demokrat PartiÂ (CDA) takip ediyor.

2012'de 15 milletvekili Ã§Ä±karan yabancÄ± ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± PVV, birinci olamasa da oyundaki gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca hem Demokratlar 66 hem de CDA 2012 seÃ§imlerine gÃ¶re daha fazla milletvekili Ã§Ä±karacak.Â

Ä°ÅŸÅžÃ‡Ä° PARTÄ°SÄ° BÃœYÃœK KAYIP YAÅžADIÂ

GroenLinks'in (YeÅŸiller) 16 sandalye kazanacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len seÃ§imde, en Ã§ok kaybÄ± 2012 seÃ§iminde 38 sandalye elde ederek hÃ¼kÃ¼met ortaÄŸÄ± olanÂ Lodewijk AsscherÂ liderliÄŸindeki Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PvdA) yaÅŸadÄ±. PvdA bu sefer 9 milletvekilinde kaldÄ±.

DENK 3 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° KAZANDIÂ

PvdA'nÄ±n entegrasyon politikasÄ±na gÃ¼venoyu vermedikleri iÃ§in ihraÃ§ edilenÂ TÃ¼rk milletvekilleriÂ Tunahan KuzuÂ veÂ SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n kurduÄŸuÂ DENK PartisiÂ ise 3 sandalye elde etti. Son yÄ±llarda Hollanda'da MÃ¼slÃ¼man ve TÃ¼rk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek artmasÄ± Ã¼zerine sesi duyulmayan insanlarÄ±n sesini duyurmak iÃ§in siyasi arenaya giren DENK'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk seÃ§imde milletvekili Ã§Ä±karmasÄ± Ã¶nem arzediyor.Â

Bu durumda, hiÃ§ bir parti tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kuracak Ã§oÄŸunluÄŸa ulaÅŸamadÄ±. 4 partili bir koalisyon bekleniyor.