TÃ¼rkiye Hollanda'daki diplomatik skandalÄ± BM'ye taÅŸÄ±dÄ±

TÃ¼rkiye,Â Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan KayaÂ ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyuÂ notaylaÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun SinirlioÄŸlu tarafÄ±ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan notada, Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi ile Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin "saklayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n" BM Genel Sekreteri olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Bakan Kaya'nÄ±n 11 Mart'ta Rotterdam'da TÃ¼rkiye BaÅŸkonsolosluÄŸuna gitmesi, konsolos ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince engellendiÄŸi anlatÄ±lan notada polisin Bakan ve delegelerin pasaportlarÄ±na el koyduÄŸu belirtildi.
Notada polisin orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanarak diplomatik araÃ§lara mÃ¼dahale ettiÄŸi ve BakanÄ±n Nijmegen kasabasÄ±ndaki polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek 90 dakika burada tutulduÄŸu, ardÄ±ndan da aracÄ±yla zorla Almanya sÄ±nÄ±rÄ±na kadar gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosunun ve diÄŸer personelin konsolosluktan Ã§Ä±kÄ±p BakanÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ±na izin verilmediÄŸi kaydedilen notada, "Bu eylemler hem diplomatik nezaket ve uluslararasÄ± genel kurallara aykÄ±rÄ± hem de Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin 5 ve 36. maddelerinin ihlalidir." ifadelerine yer verildi.
Notada TÃ¼rkiye'nin Hague ElÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ±, Deventer BaÅŸkonsolosu ve iki idari personelinin Ã¼st aramasÄ± yapÄ±larak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen MaslahatgÃ¼zarÄ±n bir saat, BaÅŸkonsolosun 40 dakika, idari personelin ise 2 saat tek kiÅŸilik hÃ¼crede tutulduÄŸu ve eÅŸyalarÄ±na el konulduÄŸu belirtildi.
SÃ¶z konusu eylemlerin Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin 22, 26, 29 ve 37. maddeleri ile Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin 5, 34, 36, 40, 41 ve 43. maddelerinin aÃ§Ä±k ihlali olduÄŸu kaydedildi.
Notada BM Genel Sekreterinden sÃ¶z konusu ihlallere BM Genel Kuruluna sunacaÄŸÄ± konuya iliÅŸkin raporunda yer vermesi ve bu ihlalleri iÃ§eren yazÄ±lÄ± bildirimi tÃ¼m Ã¼lkelere mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda daÄŸÄ±tmasÄ± istendi.
Â
TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi
Gaziantep merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Rusya ile yapÄ±lan S-400 hava savunma sistemlerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme var ama imza noktasÄ±nda deÄŸiliz" dedi
TÃ¼rkiye-Hollanda Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu'nun AK parti'li Ã¼yelerinin istifasÄ±ndan sonra MHP'li Ã¼yeleri de istifa etti.
FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuzâ€™daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸini iÅŸgal giriÅŸimine katÄ±lan 12â€™si tutuklu 90 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 33 tutuksuz er, savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
Manisa'nÄ±n SarÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finansman saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 esnaf yakalandÄ±, 5'i tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 420 kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± iddianame dÃ¼zenleyerek mahkemeye gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentiyle imzalanan "KardeÅŸ Åžehir" protokolÃ¼nÃ¼ oy birliÄŸiyle iptal etti
TÃ¼rkiye'nin, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in Senegal'de saÄŸlÄ±k merkezi kuracak
Almanya ve Hollanda liderlerini kÄ±nayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Avrupaâ€™nÄ±n siyaseti de artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™den belirleniyor. Bizi kutlu yolculuÄŸumuzdan dÃ¶ndÃ¼remezler" dedi
Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 2023 metre olarak belirlenen ve bu bakÄ±mdan "dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacak 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in imzalar yarÄ±n atÄ±lacak
AB Komisyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, "TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z" dedi.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AkÃ§akale ilÃ§esinde DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 16 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
"Kurt KapanÄ±" adÄ± verilen operasyonda Ä°stanbul'a giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in kullanÄ±lan 14 noktada tedbirler alÄ±narak arama faaliyetleri baÅŸlatÄ±ldÄ±
ALES ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in adaylar bugÃ¼nden itibaren 23 Mart'a kadar baÅŸvurabilecek