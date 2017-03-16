01:09, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye Hollanda'daki diplomatik skandalÄ± BM'ye taÅŸÄ±dÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye,Â Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±Â Fatma BetÃ¼l Sayan KayaÂ ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyuÂ notaylaÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.

TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun SinirlioÄŸlu tarafÄ±ndan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan notada, Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi ile Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin "saklayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n" BM Genel Sekreteri olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bakan Kaya'nÄ±n 11 Mart'ta Rotterdam'da TÃ¼rkiye BaÅŸkonsolosluÄŸuna gitmesi, konsolos ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin Hollanda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince engellendiÄŸi anlatÄ±lan notada polisin Bakan ve delegelerin pasaportlarÄ±na el koyduÄŸu belirtildi.

Notada polisin orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanarak diplomatik araÃ§lara mÃ¼dahale ettiÄŸi ve BakanÄ±n Nijmegen kasabasÄ±ndaki polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek 90 dakika burada tutulduÄŸu, ardÄ±ndan da aracÄ±yla zorla Almanya sÄ±nÄ±rÄ±na kadar gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

TÃ¼rkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosunun ve diÄŸer personelin konsolosluktan Ã§Ä±kÄ±p BakanÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ±na izin verilmediÄŸi kaydedilen notada, "Bu eylemler hem diplomatik nezaket ve uluslararasÄ± genel kurallara aykÄ±rÄ± hem de Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin 5 ve 36. maddelerinin ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Notada TÃ¼rkiye'nin Hague ElÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ±, Deventer BaÅŸkonsolosu ve iki idari personelinin Ã¼st aramasÄ± yapÄ±larak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesine raÄŸmen MaslahatgÃ¼zarÄ±n bir saat, BaÅŸkonsolosun 40 dakika, idari personelin ise 2 saat tek kiÅŸilik hÃ¼crede tutulduÄŸu ve eÅŸyalarÄ±na el konulduÄŸu belirtildi.

SÃ¶z konusu eylemlerin Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin 22, 26, 29 ve 37. maddeleri ile Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±ndaki Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin 5, 34, 36, 40, 41 ve 43. maddelerinin aÃ§Ä±k ihlali olduÄŸu kaydedildi.

Notada BM Genel Sekreterinden sÃ¶z konusu ihlallere BM Genel Kuruluna sunacaÄŸÄ± konuya iliÅŸkin raporunda yer vermesi ve bu ihlalleri iÃ§eren yazÄ±lÄ± bildirimi tÃ¼m Ã¼lkelere mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda daÄŸÄ±tmasÄ± istendi.

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