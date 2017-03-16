TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 16 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Demokrasi MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.Â
(Sakarya)
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta, GÃ¼ney Kore Toprak, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang Ho-In'i kabul edecek.Â
- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankÄ±rÄ±'da ValiliÄŸi ziyaret edecek, Milli Ä°rade MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitingde halka seslenecek, KarabÃ¼k Kent MeydanÄ±'ndaki mitingde halka hitap edecek ve ValiliÄŸe ziyarette bulunacak.Â
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bozkurt ilÃ§esinde vatandaÅŸlarla buluÅŸacak, iki ÅŸehit ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Hasan GÃ¼ngÃ¶r Spor Salonu'ndaki "Halkla BuluÅŸma" programÄ±na katÄ±lacak.
(Denizli)
4- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.
(Ankara)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASETÂ
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, STK temsilcileriyle buluÅŸacak, ValiliÄŸi ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'nde partililere hitap edecek, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konferansÄ±na katÄ±lacak.Â
(ElazÄ±ÄŸ)
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, balÄ±k fabrikasÄ±nÄ± ve AK Parti YataÄŸan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Milas Esnaf OdalarÄ± mensuplarÄ±yla bir araya gelecek,Â YataÄŸan Termik Santrali'nde incelemelerde bulunacak, sendika temsilcileri ve iÅŸÃ§ilerle buluÅŸacak, KavaklÄ±dere'de parti mitingine katÄ±larak Belediyeyi ziyaret edecek.Â
(MuÄŸla)
3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Sincan Lale MeydanÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde halkla buluÅŸma toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Mamak'ta SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±larak dÃ¼zenlenecek mitingde halka hitap edecek, KeÃ§iÃ¶ren'de Karadenizliler KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸinin (KAR-DER) toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.Â
(Ankara)
4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek, Åžehir Hastanesi inÅŸaat alanÄ±nda incelemede bulunacak, esnaf ziyaretleri yapacak, Bilim, KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â
(EskiÅŸehir)
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5-Â SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Valilik ziyaretinde bulunacak, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek, MHP ve BBP il baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek, Hulusi Seven Sanat Merkezi'nde genÃ§lerle bir araya gelecek.
(Erzurum)
6- TBMM Genel Kurulunda bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸuna dair kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.Â
(TBMM)
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EKONOMÄ°Â
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ã‡al ilÃ§esinde Belediyeyi ziyaret ederek AK Parti mitingine katÄ±lacak, Bekilli ve Baklan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek, Ã‡ivril'deki mitinge iÅŸtirak edecek ve Denizli Platformu ile bir araya gelecek.Â
(Denizli)
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ValiliÄŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve esnafÄ± ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat Ã¶nderleriyle yemekte bir araya gelecek.Â
(Bitlis)
3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang Ho-In ile 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil Malkara-Ã‡anakkale Otoyol Kesimi SÃ¶zleÅŸmesi imza tÃ¶renine iÅŸtirak edecek ve "Siber YÄ±ldÄ±z" Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.Â
(Ankara)
4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu faiz oranlarÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara)Â
5- TÃœÄ°K, "Ä°statistiklerle YaÅŸlÄ±lar 2016" bÃ¼ltenini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara) Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°Â
1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.Â
2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
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SPORÂ
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, BeÅŸiktaÅŸ amatÃ¶r spor kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ± ve yÃ¶neticileriyle bir araya gelecek, FerikÃ¶y Erkek Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda genÃ§lerle buluÅŸacak ve Taksim Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n devir teslim tÃ¶renine katÄ±lacak.Â
- 15 Temmuz Gazi ve Åžehit YakÄ±nlarÄ± YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi ile TÃ¼rkiye Harp MalÃ¼lÃ¼ Gaziler Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸinin yemeÄŸine katÄ±lacak KÄ±lÄ±Ã§, GaziosmanpaÅŸa'da Sporda Yetenek Tespiti ve Spora YÃ¶nlendirme Projesi kapsamÄ±ndaki programa iÅŸtirak edecek, ÃœskÃ¼dar Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla buluÅŸacak.Â
(Ä°stanbul)
2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.Â
- BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â
(Ä°stanbul)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Maccabi Fox ve Brose Bamberg-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â
(Ä°stanbul)
4- Voleybol CEV Erkekler Åžampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maÃ§Ä±nda Arkas Spor, Rusya'nÄ±n Dinamo Moskova takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.Â
(Ä°zmir)
5- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Polonya'nÄ±n Budowlani takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â
(Lodz)Â
6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 21. haftasÄ±nda Ä°stanbul Ãœniversitesi-BOTAÅž, BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray, Canik Belediyespor-Girne Ãœniversitesi, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Adana ASKÄ°-TosyalÄ± TOYO Osmaniye maÃ§larÄ± oynanacak.Â
Ã–ZEL HABER
1-Â YSK'dan 1 milyon 200 bin SMS
- YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin vatandaÅŸa e-posta gÃ¶nderecek
- Telefon bilgisi ve e-posta adresini sisteme kaydeden seÃ§menlere gÃ¶nderilecek mesajlarda kiÅŸinin nerede oy kullanacaÄŸÄ±, oy kullanÄ±rken dikkat edilmesi gereken hususlar ile kamu spotlarÄ± ve eÄŸitim filmleri yer alacak
(Ankara)
2- AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼nde ceza Ã¶ncesi uyarÄ± sistemi geliyorÂ
- PETDER Genel Sekreteri Niyazi Ä°lter:
- "AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼nde bir suÃ§ iÅŸlendiÄŸinde doÄŸrudan ceza kesiliyor. PETDER olarak Ã¶nce UyarÄ± Sistemi'ni sektÃ¶re kazandÄ±rmak iÃ§in kamu ile iÅŸ birliÄŸine giderek Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±k, uygulama hayata geÃ§erse hem sektÃ¶rÃ¼n hem de EPDKâ€™nÄ±n yÃ¼kÃ¼ hafifleyecek"
- "AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼ olarak, artÄ±k kaÃ§ak ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±kla anÄ±lan bir sektÃ¶r olmak istemiyoruz. Uygulanabilir cezalar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor"
- "10 numara yaÄŸ kullanÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nda aÄŸÄ±r cezalar yerine caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar ve etkin denetim olmalÄ±"
(Ankara)
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ABD'de, BM Genel Kurulunda dÃ¼zenlenen KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu bakanlar toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na ve Putin tarafÄ±ndan onuruna verilecek yemeÄŸe katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.