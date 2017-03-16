09:23, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 16 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Demokrasi MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.Â

(Sakarya)

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta, GÃ¼ney Kore Toprak, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang Ho-In'i kabul edecek.Â

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankÄ±rÄ±'da ValiliÄŸi ziyaret edecek, Milli Ä°rade MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitingde halka seslenecek, KarabÃ¼k Kent MeydanÄ±'ndaki mitingde halka hitap edecek ve ValiliÄŸe ziyarette bulunacak.Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bozkurt ilÃ§esinde vatandaÅŸlarla buluÅŸacak, iki ÅŸehit ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Hasan GÃ¼ngÃ¶r Spor Salonu'ndaki "Halkla BuluÅŸma" programÄ±na katÄ±lacak.

(Denizli)

4- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara)Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASETÂ

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, STK temsilcileriyle buluÅŸacak, ValiliÄŸi ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'nde partililere hitap edecek, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konferansÄ±na katÄ±lacak.Â

(ElazÄ±ÄŸ)

2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, balÄ±k fabrikasÄ±nÄ± ve AK Parti YataÄŸan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Milas Esnaf OdalarÄ± mensuplarÄ±yla bir araya gelecek,Â YataÄŸan Termik Santrali'nde incelemelerde bulunacak, sendika temsilcileri ve iÅŸÃ§ilerle buluÅŸacak, KavaklÄ±dere'de parti mitingine katÄ±larak Belediyeyi ziyaret edecek.Â

(MuÄŸla)

3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Sincan Lale MeydanÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde halkla buluÅŸma toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Mamak'ta SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±larak dÃ¼zenlenecek mitingde halka hitap edecek, KeÃ§iÃ¶ren'de Karadenizliler KÃ¼ltÃ¼r ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸinin (KAR-DER) toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.Â

(Ankara)

4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek, Åžehir Hastanesi inÅŸaat alanÄ±nda incelemede bulunacak, esnaf ziyaretleri yapacak, Bilim, KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â

(EskiÅŸehir)

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5-Â SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Valilik ziyaretinde bulunacak, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek, MHP ve BBP il baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek, Hulusi Seven Sanat Merkezi'nde genÃ§lerle bir araya gelecek.

(Erzurum)

6- TBMM Genel Kurulunda bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸuna dair kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.Â

(TBMM)

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EKONOMÄ°Â

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ã‡al ilÃ§esinde Belediyeyi ziyaret ederek AK Parti mitingine katÄ±lacak, Bekilli ve Baklan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek, Ã‡ivril'deki mitinge iÅŸtirak edecek ve Denizli Platformu ile bir araya gelecek.Â

(Denizli)

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, ValiliÄŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve esnafÄ± ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat Ã¶nderleriyle yemekte bir araya gelecek.Â

(Bitlis)

3- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang Ho-In ile 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil Malkara-Ã‡anakkale Otoyol Kesimi SÃ¶zleÅŸmesi imza tÃ¶renine iÅŸtirak edecek ve "Siber YÄ±ldÄ±z" Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.Â

(Ankara)

4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu faiz oranlarÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.Â

(Ankara)Â

5- TÃœÄ°K, "Ä°statistiklerle YaÅŸlÄ±lar 2016" bÃ¼ltenini aÃ§Ä±klayacak.Â

(Ankara) Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°Â

1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.Â

2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

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SPORÂ

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, BeÅŸiktaÅŸ amatÃ¶r spor kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ± ve yÃ¶neticileriyle bir araya gelecek, FerikÃ¶y Erkek Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda genÃ§lerle buluÅŸacak ve Taksim Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n devir teslim tÃ¶renine katÄ±lacak.Â

- 15 Temmuz Gazi ve Åžehit YakÄ±nlarÄ± YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi ile TÃ¼rkiye Harp MalÃ¼lÃ¼ Gaziler Åžehit, Dul ve Yetimleri DerneÄŸinin yemeÄŸine katÄ±lacak KÄ±lÄ±Ã§, GaziosmanpaÅŸa'da Sporda Yetenek Tespiti ve Spora YÃ¶nlendirme Projesi kapsamÄ±ndaki programa iÅŸtirak edecek, ÃœskÃ¼dar Devlet Hastanesinde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla buluÅŸacak.Â

(Ä°stanbul)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.Â

- BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

(Ä°stanbul)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Maccabi Fox ve Brose Bamberg-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â

(Ä°stanbul)

4- Voleybol CEV Erkekler Åžampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maÃ§Ä±nda Arkas Spor, Rusya'nÄ±n Dinamo Moskova takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.Â

(Ä°zmir)

5- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Polonya'nÄ±n Budowlani takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

(Lodz)Â

6- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi 21. haftasÄ±nda Ä°stanbul Ãœniversitesi-BOTAÅž, BeÅŸiktaÅŸ-Galatasaray, Canik Belediyespor-Girne Ãœniversitesi, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Adana ASKÄ°-TosyalÄ± TOYO Osmaniye maÃ§larÄ± oynanacak.Â

Ã–ZEL HABER

1-Â YSK'dan 1 milyon 200 bin SMS

- YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin vatandaÅŸa e-posta gÃ¶nderecek

- Telefon bilgisi ve e-posta adresini sisteme kaydeden seÃ§menlere gÃ¶nderilecek mesajlarda kiÅŸinin nerede oy kullanacaÄŸÄ±, oy kullanÄ±rken dikkat edilmesi gereken hususlar ile kamu spotlarÄ± ve eÄŸitim filmleri yer alacak

(Ankara)

2- AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼nde ceza Ã¶ncesi uyarÄ± sistemi geliyorÂ

- PETDER Genel Sekreteri Niyazi Ä°lter:

- "AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼nde bir suÃ§ iÅŸlendiÄŸinde doÄŸrudan ceza kesiliyor. PETDER olarak Ã¶nce UyarÄ± Sistemi'ni sektÃ¶re kazandÄ±rmak iÃ§in kamu ile iÅŸ birliÄŸine giderek Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±k, uygulama hayata geÃ§erse hem sektÃ¶rÃ¼n hem de EPDKâ€™nÄ±n yÃ¼kÃ¼ hafifleyecek"

- "AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼ olarak, artÄ±k kaÃ§ak ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±kla anÄ±lan bir sektÃ¶r olmak istemiyoruz. Uygulanabilir cezalar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor"

- "10 numara yaÄŸ kullanÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nda aÄŸÄ±r cezalar yerine caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar ve etkin denetim olmalÄ±"

(Ankara)