09:34, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

ASELSAN'a 'uÃ§ak mÃ¼hendisi' baÅŸkan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ASELSAN, yola yeni yÃ¶netimiyle devam edecek. Yeni yÃ¶netimde yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkolÂ yÃ¼rÃ¼tecek.

ASELSAN Tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen OlaÄŸan Genel Kurulda gÃ¶rev sÃ¼resi dolan yÃ¶netim kurulu ve baÄŸÄ±msÄ±z yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin yerlerine seÃ§im yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, baÄŸÄ±msÄ±z yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak yÃ¶netime giren Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi UÃ§ak MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol seÃ§ildi.

Ã–zkol'dan Ã¶nce yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± olan Mustafa Murat Åžeker ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan Vekili Murat ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revleri 1 yÄ±l uzatÄ±ldÄ±. Åžeker ve ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼, murahhas aza yetkisine sahip olacak. Åžeker aynÄ± zamanda baÅŸkan vekilliÄŸi gÃ¶revini Ã¼stlenecek.

Gebze Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Haluk GÃ¶rgÃ¼n, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emekli Deniz Kuvvetleri Teknik BaÅŸkanÄ± Emin Sami Ã–rgÃ¼Ã§ ve Bayram GenÃ§can yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilen yeni isimler oldu.

BaÄŸÄ±msÄ±z yÃ¶netim kurulu Ã¼yelikleri iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde en Ã§ok oyu alan Ziya AkbaÅŸ ve ErcÃ¼mend Arvas bu gÃ¶reve yeniden seÃ§ildi.

ASELSAN'Ä±n yeni yÃ¶netimine seÃ§ilen tÃ¼m isimler 1 yÄ±l sÃ¼reyle gÃ¶rev yapacak.