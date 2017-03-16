ASELSAN'a 'uÃ§ak mÃ¼hendisi' baÅŸkan

ASELSAN, yola yeni yÃ¶netimiyle devam edecek. Yeni yÃ¶netimde yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkolÂ yÃ¼rÃ¼tecek.
ASELSAN Tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen OlaÄŸan Genel Kurulda gÃ¶rev sÃ¼resi dolan yÃ¶netim kurulu ve baÄŸÄ±msÄ±z yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinin yerlerine seÃ§im yapÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, yÃ¶netim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, baÄŸÄ±msÄ±z yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olarak yÃ¶netime giren Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi UÃ§ak MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol seÃ§ildi.
Ã–zkol'dan Ã¶nce yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± olan Mustafa Murat Åžeker ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan Vekili Murat ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revleri 1 yÄ±l uzatÄ±ldÄ±. Åžeker ve ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼, murahhas aza yetkisine sahip olacak. Åžeker aynÄ± zamanda baÅŸkan vekilliÄŸi gÃ¶revini Ã¼stlenecek.
Gebze Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Haluk GÃ¶rgÃ¼n, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emekli Deniz Kuvvetleri Teknik BaÅŸkanÄ± Emin Sami Ã–rgÃ¼Ã§ ve Bayram GenÃ§can yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilen yeni isimler oldu.
BaÄŸÄ±msÄ±z yÃ¶netim kurulu Ã¼yelikleri iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde en Ã§ok oyu alan Ziya AkbaÅŸ ve ErcÃ¼mend Arvas bu gÃ¶reve yeniden seÃ§ildi.
ASELSAN'Ä±n yeni yÃ¶netimine seÃ§ilen tÃ¼m isimler 1 yÄ±l sÃ¼reyle gÃ¶rev yapacak.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Almanya'nÄ±n anti demokratik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z" dedi
MuÅŸ'un 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan Zeki KarataÅŸ ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde KKK imamÄ± AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin kiÅŸiye elektronik posta gÃ¶nderilecek
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, memur emeklilerine, 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerindeki hizmet sÃ¼relerine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ikramiyelerinin Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira Ã¶deneceÄŸini sÃ¶yledi
Van'Ä±n Saray ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde DoÄŸan Medya Center'Ä±n iÅŸgal edilip yayÄ±nÄ±n kesilmesi ve Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Alman Bild gazetesinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nadÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi UÃ§ak MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol seÃ§ildi
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
TÄ°KA son on yÄ±lda, Ä°srail iÅŸgali ve ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼zlerce insani yardÄ±m projesine imza attÄ±.
TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi