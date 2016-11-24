09:48, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ege Denizi'nde gece yarÄ±sÄ± korkutan deprem





MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde merkez Ã¼ssÃ¼Â MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ± olan 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, saat 02.29'da Ege Denizi'nin DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 26,56 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

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