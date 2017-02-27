Trump'un yeni vize yasaÄŸÄ± da askÄ±ya alÄ±ndÄ±

Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeyeÂ vize yasaÄŸÄ±Â uygulayan BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesinin bu gece yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmeden Ã¶nce askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na karar verdi.
Hawaii BÃ¶lge YargÄ±cÄ± Derrick K. Watson, Trump'Ä±n yeni imzaladÄ±ÄŸÄ± ve nÃ¼fusu Ã§oÄŸunlukla MÃ¼slÃ¼man olan 6 Ã¼lkeye vize yasaÄŸÄ± getiren kararnameye iliÅŸkin eyalet tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda bu kararÄ±n Ã¼lke Ã§apÄ±nda askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Hawaii eyaletinin avukatlarÄ±, doÄŸrudan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kararnamenin ABD AnayasasÄ±'nÄ±n ilk maddesini ihlal ettiÄŸini, eyaletteki iÅŸ ve eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n yetenekli insanlarÄ± istihdam etmesini engellediÄŸini ve eyaletin turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ etkilediÄŸini savundu.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ± ise Trump'Ä±n baÅŸkan olarak bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±rlama koyma yetkisi bulunduÄŸunu ve kararnamenin anayasaya uygun olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Hawaii'nin yanÄ± sÄ±ra Washington ve Marlyand eyaletlerinde de kararname ile ilgili gÃ¶rÃ¼len davalarda benzer bir kararÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.
Donald Trump'Ä±n ocak ayÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± ve 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeye vize ve Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan kararname, Washington eyaleti Federal YargÄ±cÄ± James Robart tarafÄ±ndan iptal edilince Trump kararnameyi revize ederek tekrar imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Yeni kararname, Sudan, Somali, Yemen, Libya, Suriye ve Ä°ran olmak Ã¼zere 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 90 gÃ¼n boyunca vize verilmemesini, ABD mÃ¼lteci programlarÄ±nÄ±n 120 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± ve Ã¼lkeye kabul edilecek mÃ¼lteci kotasÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in 110 binden 50 bine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Kararname bu gece saat 00.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecekti.
Tennessee eyaletinin Nashville kentinde dÃ¼zenlenen mitingde kendisine destek verenlerle bir araya gelen Trump, yeni vize dÃ¼zenlemesinin de yargÄ±ya takÄ±lmasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Tepkisini "sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸan beklenmedik bir yargÄ± kararÄ±" ifadesiyle gÃ¶steren Trump, konuyu ABD YÃ¼ksek Mahkemesine kadar taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± belirtti.
KararÄ±n Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve kÃ¶tÃ¼ bir haber olduÄŸunu dile getiren Trump, "KazanacaÄŸÄ±z ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼vende tutacaÄŸÄ±z. Tehlike aÃ§Ä±ktÄ±r, yasa aÃ§Ä±ktÄ±r, baÅŸkanlÄ±k kararÄ±na olan ihtiyaÃ§ da ortadadÄ±r" dedi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±
Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± StÃ¶jberg'in yabancÄ±lara yÃ¶nelik yasalarda sertleÅŸtirmeleri pastayla kutlamasÄ±, BaÅŸbakan Rasmussen ile birÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesi, gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine saatler kala Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Hollanda genel seÃ§imlerini, 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi kazandÄ±. Wilders liderliÄŸindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi ise ikinci oldu
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Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
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BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±