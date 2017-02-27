09:50, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Trump'un yeni vize yasaÄŸÄ± da askÄ±ya alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeyeÂ vize yasaÄŸÄ±Â uygulayan BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesinin bu gece yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmeden Ã¶nce askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na karar verdi.

Hawaii BÃ¶lge YargÄ±cÄ± Derrick K. Watson, Trump'Ä±n yeni imzaladÄ±ÄŸÄ± ve nÃ¼fusu Ã§oÄŸunlukla MÃ¼slÃ¼man olan 6 Ã¼lkeye vize yasaÄŸÄ± getiren kararnameye iliÅŸkin eyalet tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda bu kararÄ±n Ã¼lke Ã§apÄ±nda askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Hawaii eyaletinin avukatlarÄ±, doÄŸrudan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kararnamenin ABD AnayasasÄ±'nÄ±n ilk maddesini ihlal ettiÄŸini, eyaletteki iÅŸ ve eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n yetenekli insanlarÄ± istihdam etmesini engellediÄŸini ve eyaletin turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ etkilediÄŸini savundu.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ± ise Trump'Ä±n baÅŸkan olarak bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±rlama koyma yetkisi bulunduÄŸunu ve kararnamenin anayasaya uygun olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Hawaii'nin yanÄ± sÄ±ra Washington ve Marlyand eyaletlerinde de kararname ile ilgili gÃ¶rÃ¼len davalarda benzer bir kararÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

Donald Trump'Ä±n ocak ayÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± ve 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeye vize ve Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan kararname, Washington eyaleti Federal YargÄ±cÄ± James Robart tarafÄ±ndan iptal edilince Trump kararnameyi revize ederek tekrar imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Yeni kararname, Sudan, Somali, Yemen, Libya, Suriye ve Ä°ran olmak Ã¼zere 6 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 90 gÃ¼n boyunca vize verilmemesini, ABD mÃ¼lteci programlarÄ±nÄ±n 120 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± ve Ã¼lkeye kabul edilecek mÃ¼lteci kotasÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in 110 binden 50 bine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Kararname bu gece saat 00.00'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecekti.

TRUMP'TAN KARARA TEPKÄ°

Tennessee eyaletinin Nashville kentinde dÃ¼zenlenen mitingde kendisine destek verenlerle bir araya gelen Trump, yeni vize dÃ¼zenlemesinin de yargÄ±ya takÄ±lmasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Tepkisini "sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸan beklenmedik bir yargÄ± kararÄ±" ifadesiyle gÃ¶steren Trump, konuyu ABD YÃ¼ksek Mahkemesine kadar taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± belirtti.

KararÄ±n Ã¼zÃ¼cÃ¼ ve kÃ¶tÃ¼ bir haber olduÄŸunu dile getiren Trump, "KazanacaÄŸÄ±z ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼vende tutacaÄŸÄ±z. Tehlike aÃ§Ä±ktÄ±r, yasa aÃ§Ä±ktÄ±r, baÅŸkanlÄ±k kararÄ±na olan ihtiyaÃ§ da ortadadÄ±r" dedi.