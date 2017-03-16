10:06, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Danimarka'da pastalÄ± kutlama yapan Ä±rkÃ§Ä± bakana tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ±Â Ä°nger StÃ¶jberg'in gÃ¶revi sÃ¼resince yasalarda yabancÄ±lara yÃ¶nelik 50'nci sertleÅŸtirme yapmasÄ±nÄ± pastayla kutlamasÄ±, Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirdi.

Sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¼stÃ¼nde Danimarka bayraÄŸÄ± ile "50" yazan bir pastanÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan StÃ¶jberg, mesajÄ±na "BugÃ¼n yabancÄ±lara yÃ¶nelik 50'nci sertleÅŸtirme de yasalaÅŸtÄ±. Bunu kutlamalÄ±yÄ±z." yazdÄ±. DanimarkalÄ± bakan, yazÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±na yabancÄ±lara yÃ¶nelik 50 sertleÅŸmenin listesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinin baÄŸlantÄ± adresini ekledi.

StÃ¶jberg'in paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±ldÄ±. 5 binden fazla paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lan fotoÄŸrafa yaklaÅŸÄ±k 10 bin yorum yazÄ±ldÄ±, 21 bin defa da beÄŸenildi. StÃ¶jberg'e Ã¶vgÃ¼ dolu yorumlarda bulunulurken, bunu birÃ§ok kiÅŸi de eleÅŸtirdi.

"PASTALI KUTLAMAYI HAKARET OLARAK ALGILADIM"

SÄ±ÄŸÄ±nmaÂ baÅŸvurusu reddedilen ve Danimarka'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyi bekleyen 17 yaÅŸÄ±ndaki Khoshnaw Nameq, Danimarka kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± DR P4 radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, pastalÄ± kutlamayÄ± hakaret olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nameq, "Ä°nsanlar savaÅŸta ve Ã¶lÃ¼yor. Daha bir ay Ã¶nce buradaki sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ±nda bir kiÅŸi intihar etti. Ä°nsanlarÄ±n yardÄ±ma ihtiyacÄ± olmasÄ±na ve yardÄ±m isteÄŸinin geri Ã§evrilmesine sevinilmemeli." dedi.

BirÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da StÃ¶jberg'in zor durumda olan insanlarla alay ettiÄŸini ve aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek onun pastalÄ± kutlamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. EleÅŸtirilere BaÅŸbakan Lars LÃ¶kke Rasmussen de katÄ±ldÄ±.

Danimarka medyasÄ±na konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Rasmussen, StÃ¶jberg'in paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "uygunsuz" bulduÄŸunu ifade etti.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± sÃ¶ylemleriyle dikkati Ã§eken, Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k partisi Danimarka Halk Partisi ise olayÄ± daha da ileri gÃ¶tÃ¼rerek, yasalarda yabancÄ±lara yÃ¶nelik yapÄ±lacak 100'Ã¼ncÃ¼ sertleÅŸtirme sonrasÄ± parlamentoda pasta daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ± bildirdi.