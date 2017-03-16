Danimarka'da pastalÄ± kutlama yapan Ä±rkÃ§Ä± bakana tepki

Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ±Â Ä°nger StÃ¶jberg'in gÃ¶revi sÃ¼resince yasalarda yabancÄ±lara yÃ¶nelik 50'nci sertleÅŸtirme yapmasÄ±nÄ± pastayla kutlamasÄ±, Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirdi.
Sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¼stÃ¼nde Danimarka bayraÄŸÄ± ile "50" yazan bir pastanÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan StÃ¶jberg, mesajÄ±na "BugÃ¼n yabancÄ±lara yÃ¶nelik 50'nci sertleÅŸtirme de yasalaÅŸtÄ±. Bunu kutlamalÄ±yÄ±z." yazdÄ±. DanimarkalÄ± bakan, yazÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±na yabancÄ±lara yÃ¶nelik 50 sertleÅŸmenin listesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinin baÄŸlantÄ± adresini ekledi.
StÃ¶jberg'in paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±ldÄ±. 5 binden fazla paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lan fotoÄŸrafa yaklaÅŸÄ±k 10 bin yorum yazÄ±ldÄ±, 21 bin defa da beÄŸenildi. StÃ¶jberg'e Ã¶vgÃ¼ dolu yorumlarda bulunulurken, bunu birÃ§ok kiÅŸi de eleÅŸtirdi.
SÄ±ÄŸÄ±nmaÂ baÅŸvurusu reddedilen ve Danimarka'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyi bekleyen 17 yaÅŸÄ±ndaki Khoshnaw Nameq, Danimarka kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± DR P4 radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, pastalÄ± kutlamayÄ± hakaret olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nameq, "Ä°nsanlar savaÅŸta ve Ã¶lÃ¼yor. Daha bir ay Ã¶nce buradaki sÄ±ÄŸÄ±nma kampÄ±nda bir kiÅŸi intihar etti. Ä°nsanlarÄ±n yardÄ±ma ihtiyacÄ± olmasÄ±na ve yardÄ±m isteÄŸinin geri Ã§evrilmesine sevinilmemeli." dedi.
BirÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da StÃ¶jberg'in zor durumda olan insanlarla alay ettiÄŸini ve aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek onun pastalÄ± kutlamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. EleÅŸtirilere BaÅŸbakan Lars LÃ¶kke Rasmussen de katÄ±ldÄ±.
Danimarka medyasÄ±na konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Rasmussen, StÃ¶jberg'in paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "uygunsuz" bulduÄŸunu ifade etti.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± sÃ¶ylemleriyle dikkati Ã§eken, Ã¼lkenin ikinci bÃ¼yÃ¼k partisi Danimarka Halk Partisi ise olayÄ± daha da ileri gÃ¶tÃ¼rerek, yasalarda yabancÄ±lara yÃ¶nelik yapÄ±lacak 100'Ã¼ncÃ¼ sertleÅŸtirme sonrasÄ± parlamentoda pasta daÄŸÄ±tacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
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Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± StÃ¶jberg'in yabancÄ±lara yÃ¶nelik yasalarda sertleÅŸtirmeleri pastayla kutlamasÄ±, BaÅŸbakan Rasmussen ile birÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi
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