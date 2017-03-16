10:15, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Alman Bild gazetesine kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, AlmanÂ Bild gazetesininÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nayarak, "BasÄ±n etiÄŸinin hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä±rkÃ§Ä± ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla beslenen zihniyetin Ã¼rÃ¼nÃ¼ bu haberler ve onlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlar tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde yerlerini almaya mahkumdur." ifadelerini kullandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Bild gazetesinin 15 Mart tarihli nÃ¼shasÄ±nda yer alan haber hakkÄ±ndaki soruya verdiÄŸi cevapta, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± hedef alan, hakaretamiz iÃ§erikteki haber, gerisindeki nefret dolu zihniyeti yansÄ±tmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan hem dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ hem de ibret vericidir. Yalan yanlÄ±ÅŸ ithamlar iÃ§eren bu haberi ve onu manÅŸete taÅŸÄ±yan Ã§arpÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ± kÄ±nÄ±yoruz." dedi.

Son dÃ¶nemde Avrupa'nÄ±n medya organlarÄ±nÄ±n, tarafsÄ±z ve doÄŸru haber yapmak yerine adeta siyasi polemiklerle TÃ¼rkiye'yi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± karalamak iÃ§in mesnetsiz iddialar Ã¼retmekte yarÄ±ÅŸ iÃ§ine girmiÅŸ gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za karÅŸÄ±tlÄ±ktan medet umanlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± yalan haberlerin ve sansasyon amaÃ§lÄ± yayÄ±nlarÄ±n hiÃ§bir deÄŸeri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ±nÄ±n zamanÄ± Ã§oktan geÃ§miÅŸtir. BasÄ±n etiÄŸinin hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä±rkÃ§Ä± ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla beslenen zihniyetin Ã¼rÃ¼nÃ¼ bu haberler ve onlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlar tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼nde yerlerini almaya mahkumdur."