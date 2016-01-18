10:20, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

ABD'li iki turist Kanada'daki Ã§Ä±ÄŸda kayboldu



Foto: ArÅŸiv

Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KanadaÂ Kraliyet AtlÄ± Polisi (RCMP) BÃ¶lge Birimi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Curtis Peters, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'ninÂ BostonÂ kentinden tatil iÃ§in Lake Louise'e gelen iki kiÅŸinin, kaldÄ±klarÄ± otelden geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kmalarÄ± gerekirken gelmemeleri Ã¼zerine arama baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Peters, ismi aÃ§Ä±klanmayan iki turistin araÃ§larÄ±nÄ±n Icefields Parkway olarak bilinen 93 numaralÄ± otoyolda bulunduÄŸunu bildirdi. Arama helikopteri ileÂ Ã§Ä±ÄŸÂ dÃ¼ÅŸen alanda iki farklÄ± telsiz sinyali aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aktaran Peters, bÃ¶lgenin mevsim ve coÄŸrafi koÅŸullar nedeniyle ulaÅŸÄ±lamaz olduÄŸunu ifade etti. "3 AYDA AYNI BÃ–LGEDE 4 KÄ°ÅžÄ° Ã‡IÄž FELAKETÄ°NDE HAYATINI KAYBETTÄ°" Sinyalin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yÃ¼ksek Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi olduÄŸunu vurgulayan Peters, son 3 ayda aynÄ± bÃ¶lgede 4 kiÅŸinin Ã§Ä±ÄŸ felaketinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. BÃ¶lgede sÄ±kÃ§a Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi vakalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinen Peters, aramalarda kar hediÄŸi parÃ§alarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bilgisini vererek, "Ä°ki kiÅŸinin, araÃ§larÄ±nÄ± yol kenarÄ±nda bÄ±raktÄ±ktan sonra kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Cesetlerine ulaÅŸamadÄ±k ama kendilerini 'Ã¶ldÃ¼' olarak ailelerine bildirdik." ifadelerini kullandÄ±.

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