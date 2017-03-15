10:33, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Van'daki terÃ¶r operasyonunda 13 gÃ¶zaltÄ±





Van'Ä±n Saray ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n Saray ilÃ§esindeÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ilÃ§ede PKK/KCK'ya yÃ¶nelik bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revinden alÄ±nan Saray Belediye BaÅŸkanÄ± Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Evlerinde yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital materyal ele geÃ§irilen ÅŸÃ¼phelilerin jandarmadaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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