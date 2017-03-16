10:41, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Eski SÄ±rp binalar Kosova'nÄ±n mÃ¼lkiyetine geÃ§iyor





Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova HÃ¼kÃ¼meti, eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (eski SÄ±rbistan Sosyalist Cumhuriyeti) adÄ±na olan ve Kosovaâ€™da bulunan tÃ¼m gayrimenkulÃ¼n Kosova mÃ¼lkiyeti olarak kayÄ±tlara alÄ±nmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu karar, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n 27 Åžubat gÃ¼nÃ¼nde Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Kosova Cumhuriyeti adÄ±na gayrimenkulÃ¼n kayÄ±tlara alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kadastro AjansÄ±na talimatÄ±n verilmesi karar Ã¶nerisinin gÃ¼ndeme almasÄ±yla ilgili Kosova HÃ¼kÃ¼metine gÃ¶nderdiÄŸi istemi ardÄ±ndan geldi. Klan Kosova TVâ€™nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa imzalÄ± kararda, Kosova Kadastro AjansÄ±, yasa ile Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¼re iÃ§erisinde iÅŸlemlere gÃ¶re mal varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nÄ±n kayÄ±dÄ± yapÄ±lmasÄ±yla gÃ¶revlendirilmektedir. Bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼metinde Kosova Ofisi Åžefi Marko DjuriÃ§ bugÃ¼n Kosova SÄ±rp temsilcilerini acil bir toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

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