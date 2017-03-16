Eski SÄ±rp binalar Kosova'nÄ±n mÃ¼lkiyetine geÃ§iyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kosova HÃ¼kÃ¼meti, eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (eski SÄ±rbistan Sosyalist Cumhuriyeti) adÄ±na olan ve Kosovaâ€™da bulunan tÃ¼m gayrimenkulÃ¼n Kosova mÃ¼lkiyeti olarak kayÄ±tlara alÄ±nmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Bu karar, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n 27 Åžubat gÃ¼nÃ¼nde Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Kosova Cumhuriyeti adÄ±na gayrimenkulÃ¼n kayÄ±tlara alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kadastro AjansÄ±na talimatÄ±n verilmesi karar Ã¶nerisinin gÃ¼ndeme almasÄ±yla ilgili Kosova HÃ¼kÃ¼metine gÃ¶nderdiÄŸi istemi ardÄ±ndan geldi.
Klan Kosova TVâ€™nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa imzalÄ± kararda, Kosova Kadastro AjansÄ±, yasa ile Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¼re iÃ§erisinde iÅŸlemlere gÃ¶re mal varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nÄ±n kayÄ±dÄ± yapÄ±lmasÄ±yla gÃ¶revlendirilmektedir.
Bu konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in SÄ±rbistan HÃ¼kÃ¼metinde Kosova Ofisi Åžefi Marko DjuriÃ§ bugÃ¼n Kosova SÄ±rp temsilcilerini acil bir toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±
Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±
Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± StÃ¶jberg'in yabancÄ±lara yÃ¶nelik yasalarda sertleÅŸtirmeleri pastayla kutlamasÄ±, BaÅŸbakan Rasmussen ile birÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesi, gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine saatler kala Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Hollanda genel seÃ§imlerini, 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi kazandÄ±. Wilders liderliÄŸindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi ise ikinci oldu
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (DNI) aday gÃ¶sterdiÄŸi Dan Coats, Senatodaki oylamada 85 evet oy alarak Ã¼lkedeki istihbarat topluluÄŸunun yeni patronu oldu
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± KDP, Kuzey Irak'ta 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal eden PKK'nÄ±n IKBY'yi terk etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±