GÃ¼ncelleme: 10:57, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Trump Obama iÃ§in 'kendini dinlettiÄŸi' iddiasÄ±nda Ä±srarcÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump,Â kendisinden Ã¶nceki BaÅŸkanÂ Barack Obama'nÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde telefonlarÄ±nÄ± dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek, Ã§ok yakÄ±nda elindeki delilleri Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Amerikan Fox News kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "Tucker Carlson Tonight" programÄ±na katÄ±lan Trump, dinleme iddialarÄ±ndan "Obamacare"in deÄŸiÅŸtirilmesine kadar birÃ§ok konuda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Obama'nÄ±n seÃ§im dÃ¶neminde Trump Tower'da iken kendisini dinlettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getiren Trump, bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin bir kez daha arkasÄ±nda durarak, kÄ±sa sÃ¼rede elindeki delilleri Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Dinleme birÃ§ok ÅŸeyi iÃ§ine alÄ±yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki hafta iÃ§inde bu konuyla ilgili gÃ¼ndeme gelecek Ã§ok ilginÃ§ ÅŸeyler bulacaksÄ±nÄ±z." diyen Trump, sunacaÄŸÄ± delillerin kamuoyunda heyecan uyandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"GERÃ‡EKTEN DÃœRÃœST OLMAYAN BÄ°R MEDYA Ä°LE KARÅžI KARÅžIYAYIM"

Trump, programÄ±n sunucusunun neden Twitter'Ä± bu kadar yoÄŸun kullandÄ±ÄŸÄ± sorusunu da cevapladÄ±.

Twitter'Ä±n, mesajlarÄ±nÄ± insanlara ulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Trump, "Twitter olmasaydÄ± belki de ÅŸu anda burada olamazdÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekten dÃ¼rÃ¼st olmayan bir medya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m." diye konuÅŸtu.

Sosyal medya araÃ§larÄ± sayesinde milyonlarca insana doÄŸrudan ulaÅŸma imkanÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yleyen Trump, ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n kendisine karÅŸÄ± Ã¶n yargÄ±lÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "yalan" haberler Ã¼rettiÄŸini iddia etti.