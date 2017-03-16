Trump Obama iÃ§in 'kendini dinlettiÄŸi' iddiasÄ±nda Ä±srarcÄ±

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump,Â kendisinden Ã¶nceki BaÅŸkanÂ Barack Obama'nÄ±n seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde telefonlarÄ±nÄ± dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek, Ã§ok yakÄ±nda elindeki delilleri Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Amerikan Fox News kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "Tucker Carlson Tonight" programÄ±na katÄ±lan Trump, dinleme iddialarÄ±ndan "Obamacare"in deÄŸiÅŸtirilmesine kadar birÃ§ok konuda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Obama'nÄ±n seÃ§im dÃ¶neminde Trump Tower'da iken kendisini dinlettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getiren Trump, bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin bir kez daha arkasÄ±nda durarak, kÄ±sa sÃ¼rede elindeki delilleri Temsilciler Meclisi Ä°stihbarat Komitesine sunacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
"Dinleme birÃ§ok ÅŸeyi iÃ§ine alÄ±yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki hafta iÃ§inde bu konuyla ilgili gÃ¼ndeme gelecek Ã§ok ilginÃ§ ÅŸeyler bulacaksÄ±nÄ±z." diyen Trump, sunacaÄŸÄ± delillerin kamuoyunda heyecan uyandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Trump, programÄ±n sunucusunun neden Twitter'Ä± bu kadar yoÄŸun kullandÄ±ÄŸÄ± sorusunu da cevapladÄ±.
Twitter'Ä±n, mesajlarÄ±nÄ± insanlara ulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Trump, "Twitter olmasaydÄ± belki de ÅŸu anda burada olamazdÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekten dÃ¼rÃ¼st olmayan bir medya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m." diye konuÅŸtu.
Sosyal medya araÃ§larÄ± sayesinde milyonlarca insana doÄŸrudan ulaÅŸma imkanÄ± bulduÄŸunu sÃ¶yleyen Trump, ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n kendisine karÅŸÄ± Ã¶n yargÄ±lÄ± yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "yalan" haberler Ã¼rettiÄŸini iddia etti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±
Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±
Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± StÃ¶jberg'in yabancÄ±lara yÃ¶nelik yasalarda sertleÅŸtirmeleri pastayla kutlamasÄ±, BaÅŸbakan Rasmussen ile birÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesi, gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine saatler kala Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Hollanda genel seÃ§imlerini, 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi kazandÄ±. Wilders liderliÄŸindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi ise ikinci oldu
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (DNI) aday gÃ¶sterdiÄŸi Dan Coats, Senatodaki oylamada 85 evet oy alarak Ã¼lkedeki istihbarat topluluÄŸunun yeni patronu oldu
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± KDP, Kuzey Irak'ta 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal eden PKK'nÄ±n IKBY'yi terk etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±