11:30, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Gazze'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Orduya ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±,Â Gazze Åžeridi'nin kuzeyindeÂ Hamas'a ait hedefleri vurdu." ifadesine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Gazze'den Ä°srail'in Sdot Negev bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±na akÅŸam saatlerinde dÃ¼zenlenen roket saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SÃ¶z konusu roketin boÅŸ bir alana dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybÄ±na yol aÃ§madÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Ä°srail'in gerekÃ§e olarak gÃ¶sterdiÄŸi roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ise Gazze Åžeridi'ndeki Filistinli gruplardan Ã¼stlenen olmadÄ±.

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