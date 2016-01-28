Bakan'dan memur emeklilerine ikramiye aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â memurlaraÂ emekli olmalarÄ±Â halindeÂ 30 yÄ±llÄ±k hizmet sÃ¼relerininÂ ikramiyeÂ olarak Ã¶dendiÄŸini, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan hizmet sÃ¼releri iÃ§in Ã¶deme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, yaptÄ±klarÄ± yasal dÃ¼zenlemeyle bu uygulamaya son verdiklerini sÃ¶yledi.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶re yapÄ±yor. BakÄ±n sonuÃ§lara... TÃ¼rkiye, Hollanda seÃ§imlerine de ayar verdi. Bir mÃ¼ddet daha Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Avrupa'da frenledi." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, "TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerimiz normal ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yarar saÄŸlayan dÃ¶neme emin bir ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼yor" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile GÃ¼ney Kore Arazi, AltyapÄ± ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Kang, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil Malkara-Ã‡anakkale Otoyol Kesimi SÃ¶zleÅŸmesi'ni imzaladÄ±.
Ankara Merasim Sokak'ta, 29 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili davada, mÃ¼ÅŸteki beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.
Samsun BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Tosun, "SÃ¶z konusu karar FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na verilen ve kesinleÅŸen ilk karardÄ±r. Bu nedenle Ã¶nemsiyoruz. Samsun 2. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ ilk karar olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
NiÄŸde ve DiyarbakÄ±r'da PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Almanya'nÄ±n anti demokratik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z" dedi
MuÅŸ'un 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan Zeki KarataÅŸ ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde KKK imamÄ± AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin kiÅŸiye elektronik posta gÃ¶nderilecek
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, memur emeklilerine, 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerindeki hizmet sÃ¼relerine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ikramiyelerinin Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira Ã¶deneceÄŸini sÃ¶yledi
Van'Ä±n Saray ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde DoÄŸan Medya Center'Ä±n iÅŸgal edilip yayÄ±nÄ±n kesilmesi ve Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Alman Bild gazetesinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nadÄ±