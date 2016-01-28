11:39, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan memur emeklilerine ikramiye aÃ§Ä±klamasÄ±





Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, memur emeklilerine, 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerindeki hizmet sÃ¼relerine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ikramiyelerinin Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira Ã¶deneceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â memurlaraÂ emekli olmalarÄ±Â halindeÂ 30 yÄ±llÄ±k hizmet sÃ¼relerininÂ ikramiyeÂ olarak Ã¶dendiÄŸini, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan hizmet sÃ¼releri iÃ§in Ã¶deme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, yaptÄ±klarÄ± yasal dÃ¼zenlemeyle bu uygulamaya son verdiklerini sÃ¶yledi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN Â Â Â

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