MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan memur emeklilerine ikramiye aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â memurlaraÂ emekli olmalarÄ±Â halindeÂ 30 yÄ±llÄ±k hizmet sÃ¼relerininÂ ikramiyeÂ olarak Ã¶dendiÄŸini, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan hizmet sÃ¼releri iÃ§in Ã¶deme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, yaptÄ±klarÄ± yasal dÃ¼zenlemeyle bu uygulamaya son verdiklerini sÃ¶yledi.
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Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Almanya'nÄ±n anti demokratik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z" dedi
MuÅŸ'un 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan Zeki KarataÅŸ ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde KKK imamÄ± AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin kiÅŸiye elektronik posta gÃ¶nderilecek
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, memur emeklilerine, 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerindeki hizmet sÃ¼relerine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ikramiyelerinin Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira Ã¶deneceÄŸini sÃ¶yledi
Van'Ä±n Saray ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde DoÄŸan Medya Center'Ä±n iÅŸgal edilip yayÄ±nÄ±n kesilmesi ve Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Alman Bild gazetesinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nadÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi UÃ§ak MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol seÃ§ildi
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
TÄ°KA son on yÄ±lda, Ä°srail iÅŸgali ve ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼zlerce insani yardÄ±m projesine imza attÄ±.
TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi