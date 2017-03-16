11:40, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

LÃ¼bnan'da OsmanlÄ± arÅŸivi sergisi | FOTO





LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara ile Beyrut arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 5 senelik Ã§alÄ±ÅŸma sonucu, OsmanlÄ±'nÄ±n 400 yÄ±ldan fazla hÃ¼kmettiÄŸi Batroun'un tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutan bin adet tarihi vesika AtatÃ¼rk KitaplÄ±ÄŸÄ±, OsmanlÄ± ArÅŸivleri Merkezi ve Ä°stanbul Ãœniversitesi ArÅŸivinden kente gÃ¶nderilerek sergilenmeye baÅŸlandÄ±.

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