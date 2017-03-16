11:57, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

YSK'dan 1 milyon 200 bin kiÅŸiye SMS

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunca (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkinÂ 16 Nisan PazarÂ gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ halk oylamasÄ±Â Ã¶ncesindeÂ 1 milyon 200 bin kiÅŸiyeÂ SMS, 920 bin vatandaÅŸa daÂ elektronik postaÂ yollanacak.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde YSK'nÄ±n internet sitesinden iletiÅŸim bilgilerini giren vatandaÅŸlar, SMS ve elektronik postalarla bilgilendirilecek.

Bu kapsamda telefon bilgisini sisteme kaydeden 1 milyon 200 bin kiÅŸiye YSK tarafÄ±ndan SMS gÃ¶nderilecek. Mesaj iÃ§eriklerinde kiÅŸinin nerede oy kullanacaÄŸÄ±, hangi belgelerin gerekli olduÄŸu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara iliÅŸkin bilgiler yer alacak. Sisteme kaydÄ±nÄ± yaptÄ±ran kiÅŸilere bugÃ¼nden 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±na kadar Ã¼Ã§er SMS atÄ±lacak.

AyrÄ±ca 800 bini yurt iÃ§i, 120 bini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan olmak Ã¼zere e-posta adresini sisteme giren vatandaÅŸlar da elektronik postalarla bilgilendirilecek. Elektronik postalarda oy kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yanÄ± sÄ±ra yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara hangi gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy kullanÄ±labilecekleri, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde hangi temsilciliklerde hangi tarihlerde oy verme iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerine iliÅŸkin bilgiler iletilecek. Kamu spotlarÄ±, eÄŸitim filmleri de elektronik postalarda paylaÅŸÄ±lan diÄŸer iÃ§erikler olacak.

SANDIK KURULLARI Ä°Ã‡Ä°N HATIRLATICI NÄ°TELÄ°K TAÅžIYACAK

Kurul, oy verme gÃ¼nÃ¼ sandÄ±k kurullarÄ±nÄ± da aynÄ± yolla bilgilendirecek. SandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n yemini, imza, mÃ¼hÃ¼r gibi Ã¶nemli detaylar, vatandaÅŸa oy kullandÄ±rÄ±lÄ±rken dikkat edilmesi gereken hususlar da tek merkezden yÃ¶nlendirilen SMS'lerle sandÄ±k kurullarÄ± gÃ¶revlilerine iletilecek. SMS'ler sandÄ±k kurullarÄ± iÃ§in hatÄ±rlatÄ±cÄ± nitelik taÅŸÄ±yacak. SandÄ±k kurullarÄ± SMS'lerle gelen bilgileri ayrÄ±ca YSK'nÄ±n sisteminden kontrol edecek.