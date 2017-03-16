Rusya, Suriye'ye mayÄ±n temizleme ekibi gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Palmira'nÄ±n (Tedmur) mayÄ±nlardan temizlenmesi iÃ§in Suriye'ye 150 askerden oluÅŸan ekip gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bÃ¶lgeye ulaÅŸan Rus askerlerin Ã¶ncelikle altyapÄ± tesisleri ve hastanelere ulaÅŸan yollarda mayÄ±n temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi.
AyrÄ±ca Palmira'ya 17 Ã¶zel araÃ§ gÃ¶nderildiÄŸi ifade edildi.
Rusya, Palmira'ya daha Ã¶nce de 200 kadar mayÄ±n temizleme uzmanÄ± ve Ã§eÅŸitli teknik araÃ§lar gÃ¶ndermiÅŸti.
TEDMUR'DA YAÅžANANLAR
DEAÅž, ilk olarak 20 MayÄ±s 2015'te yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Palmira Antik Kenti'nin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlamÄ±ÅŸ, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda da rejim gÃ¼Ã§leri kenti geri almÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž, 11 AralÄ±k 2016'da Humus'un doÄŸusundaki tarihi Palmira ÅŸehrinin kontrolÃ¼nÃ¼ ikinci kez ele geÃ§irmiÅŸti.
Rejim ordusu bÃ¶lgeden Ã§Ä±karken, Ã§ok sayÄ±da aÄŸÄ±r silahÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bÄ±rakmÄ±ÅŸ, DEAÅž sÃ¶z konusu silahlarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Bab bÃ¶lgesine aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 19 Ocak'ta kentteki antik Roma tiyatrosunun Ã¶n sahnesini ve Tetrapylon anÄ±tÄ±nÄ± yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ±larla yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Rejimin haber ajansÄ± SANA, 2 Mart'ta ordunun Tedmur kentini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden tekrar temizlediÄŸini duyurdu.
Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan Ã¶nce Palmira, Ã¼lkenin en Ã¶nemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yÄ±l binlerce turist, UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne 1980'de giren antik kenti gÃ¶rmek iÃ§in bÃ¶lgeye geliyordu. Kent, 2013 yÄ±lÄ±nda Tehlike AltÄ±ndaki DÃ¼nya MirasÄ± listesine dahil edilmiÅŸti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±
Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±
Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± StÃ¶jberg'in yabancÄ±lara yÃ¶nelik yasalarda sertleÅŸtirmeleri pastayla kutlamasÄ±, BaÅŸbakan Rasmussen ile birÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesi, gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine saatler kala Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Hollanda genel seÃ§imlerini, 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi kazandÄ±. Wilders liderliÄŸindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi ise ikinci oldu
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (DNI) aday gÃ¶sterdiÄŸi Dan Coats, Senatodaki oylamada 85 evet oy alarak Ã¼lkedeki istihbarat topluluÄŸunun yeni patronu oldu
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± KDP, Kuzey Irak'ta 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal eden PKK'nÄ±n IKBY'yi terk etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±