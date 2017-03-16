12:01, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Rusya, Suriye'ye mayÄ±n temizleme ekibi gÃ¶nderdi





150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Palmira'nÄ±n (Tedmur) mayÄ±nlardan temizlenmesi iÃ§in Suriye'ye 150 askerden oluÅŸan ekip gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bÃ¶lgeye ulaÅŸan Rus askerlerin Ã¶ncelikle altyapÄ± tesisleri ve hastanelere ulaÅŸan yollarda mayÄ±n temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca Palmira'ya 17 Ã¶zel araÃ§ gÃ¶nderildiÄŸi ifade edildi. Rusya, Palmira'ya daha Ã¶nce de 200 kadar mayÄ±n temizleme uzmanÄ± ve Ã§eÅŸitli teknik araÃ§lar gÃ¶ndermiÅŸti. TEDMUR'DA YAÅžANANLAR DEAÅž, ilk olarak 20 MayÄ±s 2015'te yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Palmira Antik Kenti'nin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlamÄ±ÅŸ, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda da rejim gÃ¼Ã§leri kenti geri almÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž, 11 AralÄ±k 2016'da Humus'un doÄŸusundaki tarihi Palmira ÅŸehrinin kontrolÃ¼nÃ¼ ikinci kez ele geÃ§irmiÅŸti. Rejim ordusu bÃ¶lgeden Ã§Ä±karken, Ã§ok sayÄ±da aÄŸÄ±r silahÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bÄ±rakmÄ±ÅŸ, DEAÅž sÃ¶z konusu silahlarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Bab bÃ¶lgesine aktarmÄ±ÅŸtÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 19 Ocak'ta kentteki antik Roma tiyatrosunun Ã¶n sahnesini ve Tetrapylon anÄ±tÄ±nÄ± yerleÅŸtirdiÄŸi patlayÄ±cÄ±larla yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Rejimin haber ajansÄ± SANA, 2 Mart'ta ordunun Tedmur kentini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden tekrar temizlediÄŸini duyurdu. Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan Ã¶nce Palmira, Ã¼lkenin en Ã¶nemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yÄ±l binlerce turist, UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'ne 1980'de giren antik kenti gÃ¶rmek iÃ§in bÃ¶lgeye geliyordu. Kent, 2013 yÄ±lÄ±nda Tehlike AltÄ±ndaki DÃ¼nya MirasÄ± listesine dahil edilmiÅŸti.

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