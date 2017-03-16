GÃ¼ncelleme: 12:09, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Darbeci generalleri telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yalanladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ Malatya'daÂ gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan dÃ¶neminÂ 2. Ordu Harekat Destek YarbaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Zeki KarataÅŸ ve 2. Ordu Ä°dari Kurmay YarbaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re sÃ¶zde) "Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" olduÄŸu iddia edilen eski Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Avni Angun, 7. Ana Jet Ãœs KomutanÄ± Emin AyÄ±k, 2. Ordu Harekat Destek YarbaÅŸkanÄ± Zeki KarataÅŸ, 2. Ordu Ä°dari Kurmay YarbaÅŸkanÄ± Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu'da gÃ¶revli Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m ile subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ikinci haftaya girildi.

DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 7 Mart'tan bu yana aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Huduti ve 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Angun'un da bulunduÄŸu 32 sanÄ±ÄŸÄ±n savunma yaptÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada dÃ¼n dinlenen dÃ¶nemin TuÄŸgeneralleri KarataÅŸ ve Sevgili'nin ifadeleri, hemen hemen birbirlerini destekler mahiyette olsa da savunmalarÄ±ndaki tutarsÄ±zlÄ±k dikkati Ã§ekti.

Tutuklu ve tutuksuz bazÄ± sanÄ±klarÄ±n, Malatya'daki 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda darbe giriÅŸimi gecesi yaÅŸananlarÄ±n en Ã¶nemli sanÄ±klarÄ±ndan olan, o gece verdikleri emirleri ve sÃ¶ylemlerini dile getirdikleri eski TuÄŸgeneraller KarataÅŸ ve Sevgili, kendilerine yÃ¶nelik suÃ§lamalarÄ± reddetti.

KarataÅŸ, savunmasÄ±nda, sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim direktiflerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak gelen eki gÃ¶rmediÄŸini, "GÃ¶revine devam" yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise sonradan fark ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, gÃ¶revlendirmeden bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Kimseye bu konuda emir verip gÃ¶revlendirme yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden KarataÅŸ, duruÅŸma savcÄ±sÄ± Ä°smail GÃ¶khan Orman'Ä±n sorularÄ±na verdiÄŸi cevapla Ã§eliÅŸti.

SavcÄ±nÄ±n, "HiÃ§bir ÅŸeye ÅŸahit olmamÄ±ÅŸÄ±nÄ±z, ordu darbe giriÅŸiminde bulunmamÄ±ÅŸ mÄ±? 14-15 Temmuz'da neredeydiniz?" sorusuna KarataÅŸ, "Ankara'daydÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. "Niye Ankara'ya gittiniz?" sorusu Ã¼zerine ise KarataÅŸ, "AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak iÃ§in, Ankara'yÄ± bildiÄŸimiz iÃ§in." dedi.

HTS KAYITLARI ORTAYA Ã‡IKTI

Eski TuÄŸgeneraller KarataÅŸ ve Sevgili'nin darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± (KKK) imamÄ±" olduÄŸu iddia edilen eski Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, HTS kayÄ±tlarÄ±yla belirlendi.

KayÄ±tlara gÃ¶re KarataÅŸ, AkyÃ¼z ile ilk olarak 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 20.53'te 37 saniyelik gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Daha sonra KarataÅŸ ile AkyÃ¼z arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 21.13'te 33 saniye ve 21.20'de 21 saniye sÃ¼rdÃ¼. Ä°kili arasÄ±ndaki konuÅŸmalar, 16 Temmuz'da da devam etti. 00.33'te baÅŸlayan telefon konuÅŸmalarÄ± gece de sÃ¼rdÃ¼ ve sabah 11.40'taki 133 saniyelik en uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle sona erdi.

KayÄ±tlara gÃ¶re KarataÅŸ ve AkyÃ¼z arasÄ±nda 13 kez telefon konuÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

KayÄ±tlarda KarataÅŸ'Ä±n Malatya'daki darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len eski Albay BahadÄ±r Erdemli ile de 6 kez konuÅŸtuÄŸu tespit edildi. KarataÅŸ ile Erdemli arasÄ±ndaki konuÅŸmalar, 16 Temmuz 00.17'de baÅŸladÄ± ve 08.51'de son gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SEVGÄ°LÄ°, 3 KEZ KONUÅžMUÅž

Bu arada HTS kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re, Sevgili ve AkyÃ¼z ilk olarak 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 21.34'te 29 saniyelik konuÅŸma yaptÄ±. Sevgili ve AkyÃ¼z arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler 22.08'de 31 saniye, 22.36'da da 132 saniye sÃ¼rdÃ¼.

KayÄ±tlarda KarataÅŸ'Ä±n ayrÄ±ca FETÃ– darbe giriÅŸimi sanÄ±klarÄ±ndan eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik DoÌˆnuÌˆsÌ§uÌˆm Daire BasÌ§kanÄ± TÃ¼mgeneral Mehmet DiÅŸli ile de 14 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 21.20 sularÄ±nda 52 saniyelik konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

TELEFONLA YAPTIKLARI GÃ–RÃœÅžMEYÄ° REDDETTÄ°LER

Eski TuÄŸgeneraller KarataÅŸ ve Sevgili, HTS kayÄ±tlarÄ±na raÄŸmen mahkemedeki savunmalarÄ±nda darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "KKK imamÄ±" olduÄŸu iddia edilen eski Kurmay Albay AkyÃ¼z ile konuÅŸtuklarÄ±nÄ± reddettiler.

"HTS KAYITLARI Ã–YLE DEMÄ°YOR AMA"

SavcÄ± Orman'Ä±n, "FETÃ–'nÃ¼n Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ± olduÄŸu iddia edilen Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼z mÃ¼?" sorusuna KarataÅŸ, "HayÄ±r" cevabÄ±nÄ± verdi.

KarataÅŸ, savcÄ±nÄ±n "HTS kayÄ±tlarÄ± Ã¶yle demiyor ama. Albay Bilal AkyÃ¼z ile aranÄ±zda 12 kez gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmuÅŸ." ÅŸeklindeki sÃ¶zleri Ã¼zerine "GÃ¶rÃ¼ÅŸmedik." dedi.

Orman'Ä±n, "Bilal AkyÃ¼z'Ã¼ hiÃ§ tanÄ±mÄ±yor munuz?" sorusuna ise KarataÅŸ, "Akademiden arkadaÅŸÄ±mdÄ±r. Darbe giriÅŸimi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedik." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"DÄ°ÅžLÄ° Ä°LE HABERCÄ°M GÃ–RÃœÅžMÃœÅž OLABÄ°LÄ°R SAVUNMASI"

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda bir avukatÄ±n, 15 Temmuz'dan bir gÃ¼n Ã¶nce Ankara'da darbe giriÅŸimine karÄ±ÅŸan kiÅŸilerle telefonla konuÅŸup konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine Sevgili, "Bilmiyorum." dedi.

Bunun Ã¼zerine avukat, eski TÃ¼mgeneral Mehmet DiÅŸli ile 14 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 21.20 sularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme kaydÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yleyince sanÄ±k Sevgili, "Ben konuÅŸmadÄ±m, telefonum makamdaydÄ±, emir astsubayÄ±m ya da habercim gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olabilir." ifadelerini kullandÄ±.