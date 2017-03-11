DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya'da, YeÅŸil Akdeniz Sanayi Kooperatifleri Ã¼yeleriyle kahvaltÄ±nda bir araya geldi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin artÄ±k bÃ¼yÃ¼k projeleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini, yoluna emin adÄ±mlarla ilerlediÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin 15 senedir Ã§ok badireler atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna raÄŸmen bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, daha baÄŸÄ±msÄ±z kararlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin artÄ±k dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi olduÄŸunu anlattÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi, saygÄ±n bir Ã¼lke olduÄŸunu ancak TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±zlÄ±k duyanlarÄ±n da Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Hollanda'daki olaylar ile ilgili olarak, "DÃ¼nyanÄ±n baÅŸka bir yerinde olsa ahkam kesmeye baÅŸlarlar. Ä°nsanlÄ±k, demokrasi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k dersi veriyorlar. Bu mu senin insanlÄ±ÄŸÄ±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k anlayÄ±ÅŸÄ±n? Ama TÃ¼rkiye bunun altÄ±nda kalmaz, adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± attÄ±k ve gÃ¶receksiniz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te sabredin adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± daha da atacaÄŸÄ±z. Biz sÄ±ÄŸÄ±ntÄ± gibi bunlarla uÄŸraÅŸamayÄ±z. TÃ¼rk hiÃ§bir yerde sÄ±ÄŸÄ±ntÄ± olmaz." dedi
Avrupa'ya yÃ¶nelik olarak, "ArtÄ±k TÃ¼rkiye ile nasÄ±l iliÅŸki kuracaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸreneceksiniz, hÃ¼kmedici konuÅŸmalardan vazgeÃ§eceksiniz. TÃ¼rkiye hÃ¼kmeder. TÃ¼rkiye Ã§Ã¼nkÃ¼ 2 milyarÄ±n da Ã¼mmetidir." ifadelerini kullanan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "O yÃ¼zden siz TÃ¼rkiye'ye hÃ¼kmedici konuÅŸamazsÄ±nÄ±z. Adam gibi konuÅŸursunuz, ricacÄ± olursunuz. Otururuz konuÅŸuruz, anlaÅŸÄ±rÄ±z iÅŸ de yaparÄ±z, siyaset de iÅŸbirliÄŸi de yaparÄ±z. Biz her ÅŸeye varÄ±z. YalnÄ±z bize nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸreneceksiniz. Siz Ã¶ÄŸrenmiyorsanÄ±z biz size Ã¶ÄŸreteceÄŸiz, itinayla Ã¶ÄŸreteceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki seÃ§imlere deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok, hepsi aynÄ± kafa. Nereye varacaksÄ±nÄ±z, Avrupa'yÄ± nereye gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorsunuz, Avrupa'yÄ± Ã§Ã¶kertmeye baÅŸladÄ±nÄ±z. Avrupa'yÄ± uÃ§uruma gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorsunuz. YakÄ±nda Avrupa'da din savaÅŸlarÄ± da baÅŸlar, baÅŸlayacak. Bu gidiÅŸle Ã¶yle. Eskiden, bundan 100 sene savaÅŸtÄ±lar. Avrupa'nÄ±n tarihini aÃ§, Ã¶nlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yÃ¼zlerine bakamazlar AvrupalÄ±lar. FarklÄ± dinlerden olduklarÄ± iÃ§in 100 yÄ±l birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alÄ±ndÄ±, Avrupa BirliÄŸi kuruldu, Avrupa Konseyi. Åžimdi tÃ¼m bunlar yok edilmeye baÅŸladÄ±, Avrupa o eski gÃ¼nlere gidiyor."
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Maas'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, Almanya'nÄ±n anti demokratik uygulamalarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama iÃ§eriÄŸiyle ilgili bir aÃ§Ä±klama yapamayÄ±z" dedi
MuÅŸ'un 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'da gÃ¶rÃ¼len davada tutuklu yargÄ±lanan Zeki KarataÅŸ ve Mustafa Serdar Sevgili'nin, darbe giriÅŸimi gecesi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde KKK imamÄ± AkyÃ¼z ile defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde 1 milyon 200 bin vatandaÅŸa SMS, 920 bin kiÅŸiye elektronik posta gÃ¶nderilecek
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, memur emeklilerine, 30 yÄ±lÄ±n Ã¼zerindeki hizmet sÃ¼relerine karÅŸÄ±lÄ±k gelen ikramiyelerinin Ã¶denmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyar lira Ã¶deneceÄŸini sÃ¶yledi
Van'Ä±n Saray ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li eski Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulkadir Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde DoÄŸan Medya Center'Ä±n iÅŸgal edilip yayÄ±nÄ±n kesilmesi ve Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Alman Bild gazetesinin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haberi kÄ±nadÄ±
MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± ve UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi UÃ§ak MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim Ã–zkol seÃ§ildi
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi ve UluslararasÄ± TÃ¼rk Akademisi iÅŸ birliÄŸince hazÄ±rlanan "Tehlikedeki TÃ¼rk Dilleri" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
TÄ°KA son on yÄ±lda, Ä°srail iÅŸgali ve ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistin topraklarÄ±nda yÃ¼zlerce insani yardÄ±m projesine imza attÄ±.
TÃ¼rkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapÄ±lan uygulamanÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmelerinin ihlali olduÄŸunu belirterek konuyu notayla BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) taÅŸÄ±dÄ±.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, BM'deki konuÅŸmasÄ±nda, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan kadÄ±n bakanÄ±n ifade ve hareket Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlayarak Avrupa ve BM anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ihlal etti" dedi