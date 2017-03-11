DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

12:10, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

"Sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Antalya'da, YeÅŸil Akdeniz Sanayi Kooperatifleri Ã¼yeleriyle kahvaltÄ±nda bir araya geldi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin artÄ±k bÃ¼yÃ¼k projeleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini, yoluna emin adÄ±mlarla ilerlediÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin 15 senedir Ã§ok badireler atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve buna raÄŸmen bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, daha baÄŸÄ±msÄ±z kararlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin artÄ±k dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi olduÄŸunu anlattÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada sÃ¶z sahibi, saygÄ±n bir Ã¼lke olduÄŸunu ancak TÃ¼rkiye'den rahatsÄ±zlÄ±k duyanlarÄ±n da Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Hollanda'daki olaylar ile ilgili olarak, "DÃ¼nyanÄ±n baÅŸka bir yerinde olsa ahkam kesmeye baÅŸlarlar. Ä°nsanlÄ±k, demokrasi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k dersi veriyorlar. Bu mu senin insanlÄ±ÄŸÄ±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k anlayÄ±ÅŸÄ±n? Ama TÃ¼rkiye bunun altÄ±nda kalmaz, adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± attÄ±k ve gÃ¶receksiniz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te sabredin adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± daha da atacaÄŸÄ±z. Biz sÄ±ÄŸÄ±ntÄ± gibi bunlarla uÄŸraÅŸamayÄ±z. TÃ¼rk hiÃ§bir yerde sÄ±ÄŸÄ±ntÄ± olmaz." dedi

"ARTIK TÃœRKÄ°YE Ä°LE NASIL Ä°LÄ°ÅžKÄ° KURACAÄžINIZI Ã–ÄžRENECEKSÄ°NÄ°Z"

Avrupa'ya yÃ¶nelik olarak, "ArtÄ±k TÃ¼rkiye ile nasÄ±l iliÅŸki kuracaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸreneceksiniz, hÃ¼kmedici konuÅŸmalardan vazgeÃ§eceksiniz. TÃ¼rkiye hÃ¼kmeder. TÃ¼rkiye Ã§Ã¼nkÃ¼ 2 milyarÄ±n da Ã¼mmetidir." ifadelerini kullanan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "O yÃ¼zden siz TÃ¼rkiye'ye hÃ¼kmedici konuÅŸamazsÄ±nÄ±z. Adam gibi konuÅŸursunuz, ricacÄ± olursunuz. Otururuz konuÅŸuruz, anlaÅŸÄ±rÄ±z iÅŸ de yaparÄ±z, siyaset de iÅŸbirliÄŸi de yaparÄ±z. Biz her ÅŸeye varÄ±z. YalnÄ±z bize nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸreneceksiniz. Siz Ã¶ÄŸrenmiyorsanÄ±z biz size Ã¶ÄŸreteceÄŸiz, itinayla Ã¶ÄŸreteceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HOLLANDA'DAKÄ° SEÃ‡Ä°MLER

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'daki seÃ§imlere deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°ÅŸte Hollanda'da seÃ§im bitti. AldÄ±klarÄ± oylar birbirine yakÄ±n, yÃ¼zde 17'ler, yÃ¼zde 20'ler, bÃ¶yle birÃ§ok parti ama bir bakÄ±yorsun sosyal demokrat ile faÅŸist Wilders arasÄ±nda da hiÃ§bir fark yok, hepsi aynÄ± kafa. Nereye varacaksÄ±nÄ±z, Avrupa'yÄ± nereye gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorsunuz, Avrupa'yÄ± Ã§Ã¶kertmeye baÅŸladÄ±nÄ±z. Avrupa'yÄ± uÃ§uruma gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorsunuz. YakÄ±nda Avrupa'da din savaÅŸlarÄ± da baÅŸlar, baÅŸlayacak. Bu gidiÅŸle Ã¶yle. Eskiden, bundan 100 sene savaÅŸtÄ±lar. Avrupa'nÄ±n tarihini aÃ§, Ã¶nlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yÃ¼zlerine bakamazlar AvrupalÄ±lar. FarklÄ± dinlerden olduklarÄ± iÃ§in 100 yÄ±l birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alÄ±ndÄ±, Avrupa BirliÄŸi kuruldu, Avrupa Konseyi. Åžimdi tÃ¼m bunlar yok edilmeye baÅŸladÄ±, Avrupa o eski gÃ¼nlere gidiyor."