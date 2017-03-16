12:16, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

MuÅŸ'ta terÃ¶r operasyonunda 32 gÃ¶zaltÄ±





MuÅŸ'un 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸ'unÂ 2 ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 4 silah ve Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, PKK adÄ±na faaliyet gÃ¶steren gruplarÄ±n faaliyetlerinin Ã¶nlenmesi ve deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, Varto ilÃ§esinin Kaynarca ve Kolan kÃ¶yleri ile Malazgirt ilÃ§esinin Ã‡iÃ§ekveren kÃ¶yÃ¼nde bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Adreslerdeki aramalarda, 2 kalaÅŸnikof tÃ¼fek ile buna ait 6 ÅŸarjÃ¶r ve 287 mÃ¼himmat, ruhsatsÄ±z tabanca, av tÃ¼feÄŸi ile hÃ¼cum yeleÄŸi ele geÃ§irildi. OperasyondaÂ 32 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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