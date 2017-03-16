Falcon 9 roketi yeni misyonu iÃ§in uzaya fÄ±rlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Amerikan ÅŸirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi, iletiÅŸim uydusu EchoStar 23'Ã¼ yÃ¼ksek irtifa yÃ¶rÃ¼ngesine taÅŸÄ±mak iÃ§in Kennedy Uzay Merkezi'nden baÅŸarÄ±yla uzaya fÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Uzay aracÄ± ve mekik Ã¼reticisi SpaceX'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 14 Mart'ta ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle kalkÄ±ÅŸÄ± iptal edilen Falcon 9'un, iki gÃ¼n sonra baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde uzaya gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.
6 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki EchoStar 23'Ã¼ yÃ¼ksek irtifa yÃ¶rÃ¼ngesine taÅŸÄ±ma misyonuyla uzaya gÃ¶nderilen Falcon 9, uyduyu dÃ¼nyanÄ±n 35 bin 900 kilometre Ã¼zerine Ã§Ä±karacak.
Ä°letiÅŸim uydusu, Brezilya'ya yayÄ±n, internet ve diÄŸer iletiÅŸim servisleri saÄŸlamak iÃ§in ekvatordan 45 derece batÄ± boylamÄ± Ã¼zerine konumlandÄ±rÄ±lacak.
Ä°letiÅŸim uydusunun 2016 sonunda yÃ¶rÃ¼ngeye yerleÅŸtirilmesi planlanÄ±yordu ancak geÃ§en yÄ±l 1 EylÃ¼l'de ABD'nin Florida eyaletindeki Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AraÅŸtÄ±rmalar Dairesinin (NASA) Cape Canaveral hava Ã¼ssÃ¼nde SpaceX ÅŸirketine ait Falcon 9 roketinin testi sÄ±rasÄ±nda fÄ±rlatma rampasÄ± alev almÄ±ÅŸtÄ±. Kazadan sonra 4 aydan fazla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ara veren SpaceX ÅŸirketi, 15 Ocak'ta Falcon 9'u iletiÅŸim uydularÄ±nÄ± dÃ¼nya yÃ¶rÃ¼ngesine taÅŸÄ±ma gÃ¶reviyle uzaya fÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Roket, iletiÅŸim uydusu EchoStar 23'Ã¼ yÃ¼ksek irtifa yÃ¶rÃ¼ngesine yerleÅŸtirecek
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