12:26, 16 Mart 2017 PerÅŸembe

Canikli: Hollanda'ya yÃ¶nelik ilave adÄ±mlar atÄ±labilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Anadolu AjansÄ± (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi ile ilgili TÃ¼rk siyasetinde hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar manipÃ¼lasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Canikli, Ã¶nerilen sistemle ilgili Ã§ok fazla yalan sÃ¶ylendiÄŸini belirtti.Â

Mevcut sistemin kaos Ã¼rettiÄŸini, Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini dile getiren Canikli, sÃ¶z konusu sistemde aynÄ± siyasi hareket iÃ§inde bile olsa bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Canikli, TÃ¼rkiye gibi bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±, geleceÄŸe iliÅŸkin Ã¶nemli hedefleri olan Ã¼lkelerde gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶netim olmazsa ilerlemenin mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bazen insan, 'GerÃ§ekten kasÄ±tlÄ± olarak bir proje Ã§erÃ§evesinde, TÃ¼rkiye hiÃ§ bir zaman kendisine gelemesin gÃ¼Ã§lÃ¼ iktidara hakim, sorunlara neÅŸter vurabilen, mÃ¼dahale edebilen, etrafÄ± ile ilgilenen, Ã¼lkenin menfaatlerini gÃ¼Ã§lÃ¼ kararlarla koruma kapasitesine sahip hÃ¼kÃ¼metler oluÅŸmasÄ±n diye mi bÃ¶yle dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§ bir yerinde olmayan sistem getirirsin.' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA 'HAYIR' KAMPANYASINI YÃœRÃœTENLERÄ°N BAÅžINI Ã‡EKÄ°YOR"

Avrupa'nÄ±nÂ referanduma iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Canikli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Avrupa'ya da ÅŸunu sormak lazÄ±m, Avrupa ÅŸu anda 'hayÄ±r' kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tenlerin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ekiyor, bu hayÄ±rcÄ±larla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar gÃ¼zelse Almanya, BelÃ§ika, Avusturya, Hollanda niye kendi Ã¼lkelerinizde bu sistemi uygulamÄ±yorsunuz? Buyurun, madem ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de uygulanan hÃ¼kÃ¼met sistemi Ã§ok iyi, madem o kadar gÃ¼zel, buyurun siz de aynÄ±sÄ±nÄ± alÄ±n kendi Ã¼lkenizde gÃ¼zel gÃ¼zel uygulayÄ±n. Kendi Ã¼lkelerinde bÃ¶yle bir sistemi uygulamÄ±yorlar, orada tek adamlÄ±k var, orada tek adamlÄ±ÄŸÄ± savunuyorlar, uyguluyorlar. YÃ¼rÃ¼tme iÃ§in de geÃ§erli. Onlarda tek adam diktatÃ¶rlÃ¼k falan deÄŸil ya da evrensel ilkelere uygun, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kurallarÄ± ile herhangi bir Ã§eliÅŸkisi sÃ¶z konusu deÄŸil ama TÃ¼rkiye'ye gelince her ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"HOLLANDA'NIN YAKLAÅžIMLARI Ã‡ERÃ‡EVESÄ°NDE Ä°LAVE TEDBÄ°RLER ALINABÄ°LÄ°R"

Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.