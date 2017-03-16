Canikli: Hollanda'ya yÃ¶nelik ilave adÄ±mlar atÄ±labilir

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, Anadolu AjansÄ± (AA)Â EditÃ¶r MasasÄ±'nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi ile ilgili TÃ¼rk siyasetinde hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar manipÃ¼lasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Canikli, Ã¶nerilen sistemle ilgili Ã§ok fazla yalan sÃ¶ylendiÄŸini belirtti.Â
Mevcut sistemin kaos Ã¼rettiÄŸini, Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± kÃ¶rÃ¼klediÄŸini dile getiren Canikli, sÃ¶z konusu sistemde aynÄ± siyasi hareket iÃ§inde bile olsa bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Canikli, TÃ¼rkiye gibi bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±, geleceÄŸe iliÅŸkin Ã¶nemli hedefleri olan Ã¼lkelerde gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¶netim olmazsa ilerlemenin mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bazen insan, 'GerÃ§ekten kasÄ±tlÄ± olarak bir proje Ã§erÃ§evesinde, TÃ¼rkiye hiÃ§ bir zaman kendisine gelemesin gÃ¼Ã§lÃ¼ iktidara hakim, sorunlara neÅŸter vurabilen, mÃ¼dahale edebilen, etrafÄ± ile ilgilenen, Ã¼lkenin menfaatlerini gÃ¼Ã§lÃ¼ kararlarla koruma kapasitesine sahip hÃ¼kÃ¼metler oluÅŸmasÄ±n diye mi bÃ¶yle dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§ bir yerinde olmayan sistem getirirsin.' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'nÄ±nÂ referanduma iliÅŸkin "hayÄ±r" kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Canikli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Avrupa'ya da ÅŸunu sormak lazÄ±m, Avrupa ÅŸu anda 'hayÄ±r' kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tenlerin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ekiyor, bu hayÄ±rcÄ±larla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar gÃ¼zelse Almanya, BelÃ§ika, Avusturya, Hollanda niye kendi Ã¼lkelerinizde bu sistemi uygulamÄ±yorsunuz? Buyurun, madem ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de uygulanan hÃ¼kÃ¼met sistemi Ã§ok iyi, madem o kadar gÃ¼zel, buyurun siz de aynÄ±sÄ±nÄ± alÄ±n kendi Ã¼lkenizde gÃ¼zel gÃ¼zel uygulayÄ±n. Kendi Ã¼lkelerinde bÃ¶yle bir sistemi uygulamÄ±yorlar, orada tek adamlÄ±k var, orada tek adamlÄ±ÄŸÄ± savunuyorlar, uyguluyorlar. YÃ¼rÃ¼tme iÃ§in de geÃ§erli. Onlarda tek adam diktatÃ¶rlÃ¼k falan deÄŸil ya da evrensel ilkelere uygun, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kurallarÄ± ile herhangi bir Ã§eliÅŸkisi sÃ¶z konusu deÄŸil ama TÃ¼rkiye'ye gelince her ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Hollanda'nÄ±n tavÄ±r ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±, politik duruÅŸlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ilave tedbirler, adÄ±mlar atÄ±labilir ama ÅŸu an itibarÄ±yla bunlarÄ± takip edeceÄŸiz" dedi
150 Rus asker ve 17 araÃ§lÄ±k ekip Suriye'nin antik kenti Palmira'ya mayÄ±n temizlemek iÃ§in gitti
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki Batroun ÅŸehrinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait bin adet tarihi belgenin bulunduÄŸu sergi aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°srail ordusunun Gazze Åžeridi'ne hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde Obama'nÄ±n kendisini dinlettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durarak, Ã§ok yakÄ±nda delilleri ilgili komiteye sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kosova hÃ¼kÃ¼meti eski Yugoslavya dÃ¶neminden mevcut tÃ¼m Gayrimenkullerin Kosova mÃ¼lkiyetine geÃ§irme kararÄ± aldÄ±
Kanada'nÄ±n Alberta eyaletindeki Banff Ulusal ParkÄ±'nda kar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan ve Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan AmerikalÄ± iki turist tÃ¼m aramalara raÄŸmen bulunamadÄ±
Danimarka'da GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± StÃ¶jberg'in yabancÄ±lara yÃ¶nelik yasalarda sertleÅŸtirmeleri pastayla kutlamasÄ±, BaÅŸbakan Rasmussen ile birÃ§ok politikacÄ± ve sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesi, gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine saatler kala Hawaii'de federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Hollanda genel seÃ§imlerini, 33 milletvekili Ã§Ä±karan BaÅŸbakan Rutte'nin liderliÄŸindeki Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve Demokrasi iÃ§in Halk Partisi kazandÄ±. Wilders liderliÄŸindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi ise ikinci oldu
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (DNI) aday gÃ¶sterdiÄŸi Dan Coats, Senatodaki oylamada 85 evet oy alarak Ã¼lkedeki istihbarat topluluÄŸunun yeni patronu oldu
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± KDP, Kuzey Irak'ta 515 kÃ¶yÃ¼ iÅŸgal eden PKK'nÄ±n IKBY'yi terk etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettikleri Filistinli kadÄ±n aÄŸÄ±r yaralandÄ±
KamboÃ§ya'nÄ±n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sok An, Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede Ã¶ldÃ¼
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda Yemen'de vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Amerikan vatandaÅŸÄ± Joel Shrum'un Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini duyurdu
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸinin, Ukraynaâ€™daki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin 16 KasÄ±m 2016-15 Åžubat 2017 dÃ¶nemlerini iÃ§eren 17. raporu aÃ§Ä±klandÄ±